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Лихачев рассказал об атаке ВСУ на пожарную часть в Энергодаре - РИА Новости, 06.07.2026
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16:09 06.07.2026 (обновлено: 16:26 06.07.2026)
Лихачев рассказал об атаке ВСУ на пожарную часть в Энергодаре

Лихачев: ВСУ атаковали пожарную часть, обеспечивающую миссию безопасности ЗАЭС

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЭнергоблоки Запорожской АЭС
Энергоблоки Запорожской АЭС - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ атаковали пожарную часть в Энергодаре на прошедшей неделе.
  • По словам гендиректора "Росатома" Алексея Лихачева, атака на пожарную часть угрожает безопасности Запорожской АЭС.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. ВСУ на прошедшей неделе атаковали пожарную часть в Энергодаре, которая обеспечивает миссию безопасности ЗАЭС, сообщил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
"За прошедшую неделю к уже отфиксированным атакам... добавилась атака на пожарную часть города Энергодар. Это ужасное событие в части безопасности станции", - сказал Лихачев журналистам.
"Во-первых - пожарная часть Энергодара - это обеспечение безопасности жителей, а значит и работников атомной станции. Но и у этой пожарной станции есть своя миссия в обеспечении и Запорожской АЭС - это очень четко отфиксировали работники МАГАТЭ, об этом сигнализировали устами генерального директора (МАГАТЭ Рафаэля Гросси - ред.)", - добавил он.
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