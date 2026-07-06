Лихачев рассказал об атаке ВСУ на пожарную часть в Энергодаре

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ атаковали пожарную часть в Энергодаре на прошедшей неделе.
- По словам гендиректора "Росатома" Алексея Лихачева, атака на пожарную часть угрожает безопасности Запорожской АЭС.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. ВСУ на прошедшей неделе атаковали пожарную часть в Энергодаре, которая обеспечивает миссию безопасности ЗАЭС, сообщил гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев.
"Во-первых - пожарная часть Энергодара - это обеспечение безопасности жителей, а значит и работников атомной станции. Но и у этой пожарной станции есть своя миссия в обеспечении и Запорожской АЭС - это очень четко отфиксировали работники МАГАТЭ, об этом сигнализировали устами генерального директора (МАГАТЭ Рафаэля Гросси - ред.)", - добавил он.