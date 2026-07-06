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Лихачев прокомментировал удары ВСУ по району ЗАЭС - РИА Новости, 06.07.2026
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16:06 06.07.2026 (обновлено: 16:17 06.07.2026)
Лихачев прокомментировал удары ВСУ по району ЗАЭС

Лихачев: мы в шаге от катастрофы, от инцидента регионального масштаба

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГенеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что мир находится в шаге от катастрофы из-за ударов ВСУ по району Запорожской АЭС.
  • «Росатом» будет использовать все рычаги, в первую очередь МАГАТЭ, чтобы донести до мирового сообщества и лидеров европейских стран опасность ситуации.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что на фоне ударов ВСУ по району Запорожской АЭС мир находится в шаге от катастрофы, от инцидента регионального масштаба.
"На мой взгляд, вот болевой порог чувствительности и, восприятия к этим атакам снижается. И это очень опасная тенденция. Мы в шаге от катастрофы действительно, от инцидента такого регионального масштаба", - сказал Лихачев журналистам.
Он добавил, что "Росатом" будет использовать все рычаги, в первую очередь МАГАТЭ, чтобы донести до мирового сообщества и до лидеров европейских стран, "с каким огнем играет киевский режим".
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Запорожская АЭСАлексей ЛихачевГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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