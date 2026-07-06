Лихачев прокомментировал удары ВСУ по району ЗАЭС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Гендиректор «Росатома» Алексей Лихачев заявил, что мир находится в шаге от катастрофы из-за ударов ВСУ по району Запорожской АЭС.
- «Росатом» будет использовать все рычаги, в первую очередь МАГАТЭ, чтобы донести до мирового сообщества и лидеров европейских стран опасность ситуации.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл - РИА Новости. Гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев заявил, что на фоне ударов ВСУ по району Запорожской АЭС мир находится в шаге от катастрофы, от инцидента регионального масштаба.
"На мой взгляд, вот болевой порог чувствительности и, восприятия к этим атакам снижается. И это очень опасная тенденция. Мы в шаге от катастрофы действительно, от инцидента такого регионального масштаба", - сказал Лихачев журналистам.
Он добавил, что "Росатом" будет использовать все рычаги, в первую очередь МАГАТЭ, чтобы донести до мирового сообщества и до лидеров европейских стран, "с каким огнем играет киевский режим".