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Лихачев рассказал о предложении по строительству АЭС в Армении - РИА Новости, 06.07.2026
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16:03 06.07.2026 (обновлено: 16:08 06.07.2026)
Лихачев рассказал о предложении по строительству АЭС в Армении

Лихачев: Росатом предлагает построить в Армении АЭС большой или среднец мощности

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкГенеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев
Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии Росатом Алексей Лихачев - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Кирилл Зыков
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Генеральный директор государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" Алексей Лихачев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Росатом» предлагает построить в Армении АЭС большой или средней мощности для покрытия потребности страны в электроэнергии на десятилетия.
  • Сейчас 30 % электричества в Армении вырабатываются атомной энергетикой, и в ближайшие десятилетия дефицит электрических мощностей в стране может достичь одного гигаватта.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. "Росатом" предлагает построить в Армении АЭС большой или средней мощности, чтобы покрыть потребности страны в электроэнергии на десятилетия, заявил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев.
По его словам, сейчас 30% электричества в Армении вырабатываются атомной энергетикой. Кроме того, Лихачев не исключил, что дефицит электрических мощностей в Армении достигнет одного гигаватта в ближайшие десятилетия.
"К этому нужно быть готовыми. И наш ответ: станция большой или средней мощности, один или два блока, которые покроют на десятилетия грядущие энергодефициты", - сказал Лихачев журналистам.
Кроме того, он выразил уверенность, что наличие атомной промышленности является знаком качественной экономики и промышленности.
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ЭкономикаГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"АрменияАлексей Лихачев
 
 
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