Лихачев рассказал о предложении по строительству АЭС в Армении

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. "Росатом" предлагает построить в Армении АЭС большой или средней мощности, чтобы покрыть потребности страны в электроэнергии на десятилетия, заявил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев.

"К этому нужно быть готовыми. И наш ответ: станция большой или средней мощности, один или два блока, которые покроют на десятилетия грядущие энергодефициты", - сказал Лихачев журналистам.