Лихачев рассказал о предложении по строительству АЭС в Армении

Краткий пересказ от РИА ИИ
- «Росатом» предлагает построить в Армении АЭС большой или средней мощности для покрытия потребности страны в электроэнергии на десятилетия.
- Сейчас 30 % электричества в Армении вырабатываются атомной энергетикой, и в ближайшие десятилетия дефицит электрических мощностей в стране может достичь одного гигаватта.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. "Росатом" предлагает построить в Армении АЭС большой или средней мощности, чтобы покрыть потребности страны в электроэнергии на десятилетия, заявил гендиректор госкорпорации Алексей Лихачев.
"К этому нужно быть готовыми. И наш ответ: станция большой или средней мощности, один или два блока, которые покроют на десятилетия грядущие энергодефициты", - сказал Лихачев журналистам.
Кроме того, он выразил уверенность, что наличие атомной промышленности является знаком качественной экономики и промышленности.