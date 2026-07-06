Лидера партии "Процветающая Армения" Царукяна задержали

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Гагик Царукян, лидер оппозиционной партии «Процветающая Армения», задержан.
- Ему предъявлены обвинения в содействии мошенничеству и отмыванию денег, и в суд подано ходатайство о его аресте.
ЕРЕВАН, 6 июл - РИА Новости. Лидер оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян задержан, в суд подано ходатайство о его аресте, сообщил его адвокат Ерем Саркисян.
"Господина Царукяна задержали. Его перевозят в Следственный комитет, а оттуда - в суд для рассмотрения ходатайства о его аресте", - заявил Саркисян журналистам.
По его словам, Царукяна обвиняют в содействии мошенничеству и отмыванию денег.