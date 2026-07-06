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Лидера партии "Процветающая Армения" Царукяна задержали - РИА Новости, 06.07.2026
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19:40 06.07.2026 (обновлено: 23:01 06.07.2026)
Лидера партии "Процветающая Армения" Царукяна задержали

Лидера оппозиционной партии "Процветающая Армения" Царукяна задержали

© Sputnik / Арам Нерсесян | Перейти в медиабанкЛидер оппозиционной парламентской фракции "Процветающая Армения" Гагик Царукян
Лидер оппозиционной парламентской фракции Процветающая Армения Гагик Царукян - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© Sputnik / Арам Нерсесян
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Лидер оппозиционной парламентской фракции "Процветающая Армения" Гагик Царукян. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Гагик Царукян, лидер оппозиционной партии «Процветающая Армения», задержан.
  • Ему предъявлены обвинения в содействии мошенничеству и отмыванию денег, и в суд подано ходатайство о его аресте.
ЕРЕВАН, 6 июл - РИА Новости. Лидер оппозиционной партии "Процветающая Армения" Гагик Царукян задержан, в суд подано ходатайство о его аресте, сообщил его адвокат Ерем Саркисян.
"Господина Царукяна задержали. Его перевозят в Следственный комитет, а оттуда - в суд для рассмотрения ходатайства о его аресте", - заявил Саркисян журналистам.
По его словам, Царукяна обвиняют в содействии мошенничеству и отмыванию денег.
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