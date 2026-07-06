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Лавров прибыл в Эфиопию - РИА Новости, 06.07.2026
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23:20 06.07.2026 (обновлено: 23:25 06.07.2026)
Лавров прибыл в Эфиопию

Лавров прибыл с визитом в Аддис-Абебу

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Лавров прибыл с визитом в Аддис-Абебу.
  • У российского министра запланированы переговоры с главой МИД Эфиопии Гидеоном Тимотеосом и встречи с представителями руководства республики.
АДДИС-АБЕБА, 6 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с визитом в Аддис-Абебу, передает корреспондент РИА Новости.
Во вторник, как ожидается, у российского министра состоятся переговоры с главой МИД Эфиопии Гидеоном Тимотеосом. Также запланированы встречи с представителями руководства республики.
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Одной из главных тем обсуждения, скорее всего, станет вопрос строительства АЭС большой мощности на эфиопской территории. В конце прошлого года в Москве прошли переговоры двух делегаций по этой теме. Как сообщил в интервью РИА Новости посол страны в РФ Генет Тешоме Жирру, Эфиопия ожидает, что АЭС с российским участием построят в стране за десять лет.
Кроме того, как сообщали ранее власти Эфиопии, Аддис-Абеба заинтересована в сотрудничестве с российскими компаниями в области разведки месторождений, добычи ресурсов, а также в области металлургии.
Тема торговли также станет важным пунктом обсуждений. В ходе последней встречи в прошлом году Лавров и Тимотеос обсудили торговый оборот между двумя странами и возможности повысить его.
Эфиопия станет первой остановкой в африканском турне Лаврова.
Последний раз российский министр посещал Эфиопию ровно четыре года назад - в июле 2022 года.
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