"Славяне его не отмечали". Как на самом деле появился день Ивана Купалы

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости, Сергей Проскурин. У православных наступает канун Рождества Иоанна Предтечи. Нередко эту пору называют купальской. Одни убеждены, что праздник Ивана Купалы существовал еще в дохристианские времена и до наших дней дошел в неизменном виде. Как считают другие, за минувшие века истинные традиции забылись. Как было на самом деле — разбиралось РИА Новости.

Откуда Иван?

Ночные костры, танцы и хороводы от заката до рассвета, венки на воде и всякая-всякая нечисть на каждом шагу — зачастую организаторы современных гуляний на Ивана Купалу намеренно делают акцент на их языческом характере.

И тем самым лишь навлекают на себя гнев "интернет-знатоков", которые порой задаются риторическим вопросом: "А был ли вообще на Руси такой праздник?"

Любопытно, что неоязычники однозначно ответят нет. Есть просто Купала — торжество в честь одноименного божества. Это название они связывают со славянским корнем "куп", означающим "соединение". Отсюда, например, "совокупить", "купность" и так далее.

Праздник этот, объяснят неоязычники, — один из главных у древних славян. Обычно его отмечали на третий день после летнего солнцестояния, 23-24 июня (6-7 июля по новому стилю).

Современные последователи Перуна еще засветло разводят у реки костры. Так, согласно их представлениям, "огонь и вода сочетаются узами брака". Свадебная тематика вообще свойственна Купале: обряды, гадания на суженого, плетение венков и тому подобное.

Все бы ничего, только с неоязычниками категорически не согласны ученые. История славянского праздника запутанна, достоверных источников мало. С определенностью можно утверждать одно: Купала выпадал на переходный период.

Их в славянском мировоззрении было несколько. Окончание жатвы — природа постепенно увядает, чтобы затем воскреснуть. Солнцестояние, которое в массовом сознании воспринималось как время неопределенности.

Последнее, отмечают исследователи, вполне могло породить у славян веру в короткий промежуток, когда соединяются два мира — земной и потусторонний. Так и возникли различные предания о разгуле нечисти на Купалу.

Другой вопрос, откуда в названии появился Иван.

Библейский сюжет

Ответ кроется в православной традиции. Дело в том, что 7 июля — Рождество Иоанна Предтечи, крестившего Иисуса Христа.

У первосвященника Иерусалимского храма Захарии и его жены Елисаветы, несмотря на преклонный возраст, не было детей, повествует Священное Писание. В древнеиудейском обществе того времени это считалось постыдным.

Но однажды, говорит евангелист Лука, во время богослужения Захарии явился ангел. "Услышана молитва твоя, — возвестил он, — и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя — Иоанн".

Тот не поверил, за что был лишен дара речи. Когда же долгожданный младенец появился на свет, родственники хотели назвать его в честь отца. Но мать настояла на Иоанне.

"И сказали ей: никого нет в родстве твоем, кто назывался бы сим именем. И спрашивали знаками у отца его, как бы он хотел назвать его. Он потребовал дощечку и написал: "Иоанн имя ему". И все удивились", — свидетельствует евангелист Марк.

После этого Захария чудесным образом вновь заговорил. "И ты, младенец, — обратился он к сыну, — наречешься пророком Всевышнего, ибо предыдешь пред лицом Господа приготовить пути Ему". Именно поэтому Иоанна называют Предтечей, то есть предшествующем Мессии.

Христос же именовал его "величайшим из рожденных женами". Поскольку, как поясняют священники, Креститель был последним из ветхозаветных пророков и завершил подготовительный этап к принятию Нового Завета. Кроме того, еще до прихода Мессии он показал человечеству духовно-нравственные идеалы жизни.

Согласно преданию, после мученической кончины Креститель проповедовал даже в аду. Уверял, что скоро туда придет Спаситель и освободит "тех, кто в душе откликнется на призыв Божий".

Простое совпадение

Именно из-за близости дат — языческой и христианской — и возникло расхожее заблуждение, дескать, Церковь заместила Купалу Рождеством Иоанна Крестителя. Это, подчеркивает духовенство, не так.

Ведь Русь вместе с Крещением приняла от Византии и календарь. К концу X столетия он уже окончательно сформировался и впредь не подвергался никаким изменениям. И уж тем более не адаптировался под языческие верования.

Да и в целом в православном календаре нет таких дат, которые бы сдвигали исключительно в миссионерских целях. Поэтому тот факт, что славянский Купала и христианский Иоанн Креститель стоят по соседству, — простое совпадение и не более того.

А вот появление "современного" языческого праздника объяснить просто. В течение нескольких веков после Крещения Руси проповедники говорили о недопустимости двоеверия. Не должно человеку ходить в церковь и молиться Христу, а после совершать подношения Перуну.