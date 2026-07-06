"Славяне его не отмечали". Как на самом деле появился день Ивана Купалы

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости, Сергей Проскурин. У православных наступает канун Рождества Иоанна Предтечи. Нередко эту пору называют купальской. Одни убеждены, что праздник Ивана Купалы существовал еще в дохристианские времена и до наших дней дошел в неизменном виде. Как считают другие, за минувшие века истинные традиции забылись. Как было на самом деле — разбиралось РИА Новости.
Откуда Иван?
Ночные костры, танцы и хороводы от заката до рассвета, венки на воде и всякая-всякая нечисть на каждом шагу — зачастую организаторы современных гуляний на Ивана Купалу намеренно делают акцент на их языческом характере.
И тем самым лишь навлекают на себя гнев "интернет-знатоков", которые порой задаются риторическим вопросом: "А был ли вообще на Руси такой праздник?"
© РИА Новости / Андрей Бок | Перейти в медиабанкУчастницы празднования Ивана Купалы в селе Балтика в Башкортостане
Участницы празднования Ивана Купалы в селе Балтика в Башкортостане
Любопытно, что неоязычники однозначно ответят нет. Есть просто Купала — торжество в честь одноименного божества. Это название они связывают со славянским корнем "куп", означающим "соединение". Отсюда, например, "совокупить", "купность" и так далее.
Праздник этот, объяснят неоязычники, — один из главных у древних славян. Обычно его отмечали на третий день после летнего солнцестояния, 23-24 июня (6-7 июля по новому стилю).
Современные последователи Перуна еще засветло разводят у реки костры. Так, согласно их представлениям, "огонь и вода сочетаются узами брака". Свадебная тематика вообще свойственна Купале: обряды, гадания на суженого, плетение венков и тому подобное.
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкУчастник празднования Купалы в общине родноверов в Калужской области
Участник празднования Купалы в общине родноверов в Калужской области
Все бы ничего, только с неоязычниками категорически не согласны ученые. История славянского праздника запутанна, достоверных источников мало. С определенностью можно утверждать одно: Купала выпадал на переходный период.
Их в славянском мировоззрении было несколько. Окончание жатвы — природа постепенно увядает, чтобы затем воскреснуть. Солнцестояние, которое в массовом сознании воспринималось как время неопределенности.
Последнее, отмечают исследователи, вполне могло породить у славян веру в короткий промежуток, когда соединяются два мира — земной и потусторонний. Так и возникли различные предания о разгуле нечисти на Купалу.
© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкПраздник Ивана Купалы на берегу озера Ильмень
Праздник Ивана Купалы на берегу озера Ильмень
Другой вопрос, откуда в названии появился Иван.
Библейский сюжет
Ответ кроется в православной традиции. Дело в том, что 7 июля — Рождество Иоанна Предтечи, крестившего Иисуса Христа.
У первосвященника Иерусалимского храма Захарии и его жены Елисаветы, несмотря на преклонный возраст, не было детей, повествует Священное Писание. В древнеиудейском обществе того времени это считалось постыдным.
Но однажды, говорит евангелист Лука, во время богослужения Захарии явился ангел. "Услышана молитва твоя, — возвестил он, — и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и наречешь ему имя — Иоанн".
© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкПразднование Ивана Купалы на берегу озера Ильмень в Новгородской области
Празднование Ивана Купалы на берегу озера Ильмень в Новгородской области
Тот не поверил, за что был лишен дара речи. Когда же долгожданный младенец появился на свет, родственники хотели назвать его в честь отца. Но мать настояла на Иоанне.
"И сказали ей: никого нет в родстве твоем, кто назывался бы сим именем. И спрашивали знаками у отца его, как бы он хотел назвать его. Он потребовал дощечку и написал: "Иоанн имя ему". И все удивились", — свидетельствует евангелист Марк.
После этого Захария чудесным образом вновь заговорил. "И ты, младенец, — обратился он к сыну, — наречешься пророком Всевышнего, ибо предыдешь пред лицом Господа приготовить пути Ему". Именно поэтому Иоанна называют Предтечей, то есть предшествующем Мессии.
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкУчастник празднования Купалы в общине родноверов в Калужской области
Участник празднования Купалы в общине родноверов в Калужской области
Христос же именовал его "величайшим из рожденных женами". Поскольку, как поясняют священники, Креститель был последним из ветхозаветных пророков и завершил подготовительный этап к принятию Нового Завета. Кроме того, еще до прихода Мессии он показал человечеству духовно-нравственные идеалы жизни.
Согласно преданию, после мученической кончины Креститель проповедовал даже в аду. Уверял, что скоро туда придет Спаситель и освободит "тех, кто в душе откликнется на призыв Божий".
Простое совпадение
Именно из-за близости дат — языческой и христианской — и возникло расхожее заблуждение, дескать, Церковь заместила Купалу Рождеством Иоанна Крестителя. Это, подчеркивает духовенство, не так.
© РИА Новости / Константин Чалабов | Перейти в медиабанкПраздник Ивана Купалы на берегу озера Ильмень
Праздник Ивана Купалы на берегу озера Ильмень
Ведь Русь вместе с Крещением приняла от Византии и календарь. К концу X столетия он уже окончательно сформировался и впредь не подвергался никаким изменениям. И уж тем более не адаптировался под языческие верования.
Да и в целом в православном календаре нет таких дат, которые бы сдвигали исключительно в миссионерских целях. Поэтому тот факт, что славянский Купала и христианский Иоанн Креститель стоят по соседству, — простое совпадение и не более того.
А вот появление "современного" языческого праздника объяснить просто. В течение нескольких веков после Крещения Руси проповедники говорили о недопустимости двоеверия. Не должно человеку ходить в церковь и молиться Христу, а после совершать подношения Перуну.
Однако в народном сознании "духовная перестройка" затянулась. И судя по тому, как в наши дни популярны купальские традиции, до сих пор продолжается.