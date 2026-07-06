Рейтинг@Mail.ru
На Кубе произошел новый национальный блэкаут - РИА Новости, 06.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:53 06.07.2026 (обновлено: 19:54 06.07.2026)
На Кубе произошел новый национальный блэкаут

Новый национальный блэкаут произошел на Кубе, причины выясняются

© AP Photo / Ramon EspinosaГавана во время блэкаута
Гавана во время блэкаута - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© AP Photo / Ramon Espinosa
Гавана во время блэкаута. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На Кубе произошло полное отключение национальной электроэнергетической системы.
  • Причины аварии выясняются.
МЕХИКО, 6 июл - РИА Новости. На Кубе произошло полное отключение национальной электроэнергетической системы, причины аварии выясняются, сообщила Национальная электроэнергетическая компания Union Elecrtica (UNE).
«

"Произошло полное отключение Национальной электроэнергетической системы. Причины расследуются", - говорится в сообщении UNE в социальной сети X.

Флаг Кубы - РИА Новости, 1920, 18.03.2026
Кубинцы готовят еду на кострах на фоне отключений электроэнергии
18 марта, 15:59
 
В миреКуба
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала