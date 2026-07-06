На Кубе произошел новый национальный блэкаут

Краткий пересказ от РИА ИИ
- На Кубе произошло полное отключение национальной электроэнергетической системы.
- Причины аварии выясняются.
МЕХИКО, 6 июл - РИА Новости. На Кубе произошло полное отключение национальной электроэнергетической системы, причины аварии выясняются, сообщила Национальная электроэнергетическая компания Union Elecrtica (UNE).
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"Произошло полное отключение Национальной электроэнергетической системы. Причины расследуются", - говорится в сообщении UNE в социальной сети X.
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