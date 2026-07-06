В Крыму произошли многочисленные отключения электроэнергии

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости. Многочисленные отключения электроэнергии произошли в Крыму, но речь не идет о полном обесточивании полуострова, идут восстановительные работы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУП "Крымэнерго".

При этом, уточнили там, речи об отключении электроэнергии на территории всего Крыма не идет.