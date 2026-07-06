Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Крыму произошли многочисленные отключения электроэнергии из-за технологических нарушений на высоковольтных сетях.
- Восстановительные работы уже ведутся, и прилагаются усилия для восстановления электроснабжения в течение дня.
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости. Многочисленные отключения электроэнергии произошли в Крыму, но речь не идет о полном обесточивании полуострова, идут восстановительные работы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУП "Крымэнерго".
"В связи технологическими нарушениями, вызванными внешними воздействиями на высоковольтных сетях, произошли многочисленные отключения потребителей Республики Крым, ведутся аварийно-восстановительные работы. Прилагаются все усилия для восстановления электроснабжения в течение дня", - сообщили в организации.
При этом, уточнили там, речи об отключении электроэнергии на территории всего Крыма не идет.