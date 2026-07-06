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На севере, западе и в центре Крыма нет электроснабжения - РИА Новости, 06.07.2026
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12:30 06.07.2026 (обновлено: 12:43 06.07.2026)
На севере, западе и в центре Крыма нет электроснабжения

Гоцанюк: на севере, запада и в центре Крыма нет электроснабжения

© РИА Новости / Сергей Мальгавко | Перейти в медиабанкВысоковольтные электролинии вдоль трассы Симферополь-Севастополь
Высоковольтные электролинии вдоль трассы Симферополь-Севастополь - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
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Высоковольтные электролинии вдоль трассы Симферополь-Севастополь. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Северном, Западном и Центральном Крыму отсутствует электроснабжение, восточную и южную часть удалось частично перезапитать.
  • Бригады ГУП РК «Крымэнерго» работают в круглосуточном режиме для стабилизации энергоснабжения.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Электроснабжения нет на севере, западе и в центре Крыма, восточную и южную часть удалось частично перезапитать, заявил глава правительства республики Юрий Гоцанюк.
Многочисленные отключения электроэнергии произошли в Крыму, идут восстановительные работы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУП "Крымэнерго" в понедельник.
"В настоящее время ситуация в энергетике остается напряженной. Электроснабжение отсутствует в ряде населенных пунктов Северного, Западного и Центрального Крыма. Восточную часть и Южный берег удалось частично перезапитать", - сообщил Гоцанюк.
Бригады ГУП РК "Крымэнерго" работают в круглосуточном режиме, предпринимая все возможные меры для стабилизации энергоснабжения, отметил глава правительства. Ситуация находится на особом контроле.
Линии электропередачи - РИА Новости, 1920, 25.06.2026
В Крыму предупредили о точечных отключениях электричества
25 июня, 11:38
 
Республика КрымКрымэнерго
 
 
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