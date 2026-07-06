На севере, западе и в центре Крыма нет электроснабжения

Краткий пересказ от РИА ИИ В Северном, Западном и Центральном Крыму отсутствует электроснабжение, восточную и южную часть удалось частично перезапитать.

Бригады ГУП РК «Крымэнерго» работают в круглосуточном режиме для стабилизации энергоснабжения.

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Электроснабжения нет на севере, западе и в центре Крыма, восточную и южную часть удалось частично перезапитать, заявил глава правительства республики Юрий Гоцанюк.

Многочисленные отключения электроэнергии произошли в Крыму , идут восстановительные работы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУП " Крымэнерго " в понедельник.

"В настоящее время ситуация в энергетике остается напряженной. Электроснабжение отсутствует в ряде населенных пунктов Северного, Западного и Центрального Крыма. Восточную часть и Южный берег удалось частично перезапитать", - сообщил Гоцанюк.