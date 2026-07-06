При ночной атаке ВСУ на Крым погиб человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате ночной атаки ВСУ на Крым погиб один человек.
- Еще двое человек пострадали.
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости. Погиб один человек и пострадали еще двое из-за ночной атаки ВСУ на Крым, сообщил глава республики Сергей Аксенов
"К сожалению, в результате вражеской атаки БПЛА на Республику Крым этой ночью погиб один человек и пострадали еще двое. Погибшая – жительница Керчи", - написал Аксенов в своем канале на платформе "Макс".
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