Оздоев перешел в "Краснодар"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Футбольный клуб «Краснодар» объявил о переходе полузащитника Магомеда Оздоева.
- Контракт Оздоева с «Краснодаром» рассчитан до 2028 года, он будет выступать под 21-м номером.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Футбольный клуб "Краснодар" объявил в своем Telegram-канале о переходе полузащитника Магомеда Оздоева.
Оздоеву 33 года, предыдущим клубом в его карьере был греческий ПАОК, за который россиянин выступал в 2023-2026 годах, проведя 141 матч и забив 18 голов. В сезоне-2023/24 он стал чемпионом Греции.
В России Оздоев представлял московский "Локомотив", казанский "Рубин", грозненский "Ахмат" и петербургский "Зенит", с которым стал четырехкратным чемпионом страны. Также он выступал за турецкий "Фатих Карагюмрюк". В составе сборной России полузащитник провел 35 матчей и забил четыре мяча.