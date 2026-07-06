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Оздоев перешел в "Краснодар" - РИА Новости Спорт, 06.07.2026
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15:05 06.07.2026 (обновлено: 15:36 06.07.2026)
Оздоев перешел в "Краснодар"

"Краснодар" объявил о переходе полузащитника Оздоева

© Фото : Пресс-служба клуба ПАОКМагомед Оздоев
Магомед Оздоев - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© Фото : Пресс-служба клуба ПАОК
Магомед Оздоев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Футбольный клуб «Краснодар» объявил о переходе полузащитника Магомеда Оздоева.
  • Контракт Оздоева с «Краснодаром» рассчитан до 2028 года, он будет выступать под 21-м номером.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Футбольный клуб "Краснодар" объявил в своем Telegram-канале о переходе полузащитника Магомеда Оздоева.
Контракт Оздоева рассчитан до 2028 года. Он будет выступать за "Краснодар" под 21-м номером.
Оздоеву 33 года, предыдущим клубом в его карьере был греческий ПАОК, за который россиянин выступал в 2023-2026 годах, проведя 141 матч и забив 18 голов. В сезоне-2023/24 он стал чемпионом Греции.
В России Оздоев представлял московский "Локомотив", казанский "Рубин", грозненский "Ахмат" и петербургский "Зенит", с которым стал четырехкратным чемпионом страны. Также он выступал за турецкий "Фатих Карагюмрюк". В составе сборной России полузащитник провел 35 матчей и забил четыре мяча.
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