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В Улан-Удэ контейнер упал с прицепа грузовика на автобус, есть пострадавшие - РИА Новости, 06.07.2026
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08:10 06.07.2026 (обновлено: 09:34 06.07.2026)
В Улан-Удэ контейнер упал с прицепа грузовика на автобус, есть пострадавшие

Контейнер упал с грузовика на автобус в Улан-Удэ, два человека пострадали

© Фото : Полиция Бурятии/MAXПоследствия падения контейнера с прицепа грузовика на рейсовый автобус в Улан-Удэ. 6 июля 2026
Последствия падения контейнера с прицепа грузовика на рейсовый автобус в Улан-Удэ. 6 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© Фото : Полиция Бурятии/MAX
Последствия падения контейнера с прицепа грузовика на рейсовый автобус в Улан-Удэ. 6 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Улан-Удэ контейнер упал с прицепа грузовика на рейсовый автобус.
  • В результате ДТП два пассажира автобуса обратились за медицинской помощью.
УЛАН-УДЭ, 6 июл - РИА Новости. Контейнер упал с прицепа грузовика на рейсовый автобус в Улан-Удэ, два пассажира пострадали, сообщила РИА Новости инспектор по особым поручениям республиканского УГИБДД МВД Наталья Шагдуржапова.
По данным полиции Бурятии, ДТП произошло в понедельник в Октябрьском районе города Улан-Удэ.
"По предварительным данным, водитель грузового автомобиля с полуприцепом допустил падение стоящего на нем контейнера на маршрутный автобус Peugeot Boxer. В результате ДТП за медицинской помощью обратились два пассажира автобуса", - рассказала собеседница агентства.
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20 января, 14:53
 
ПроисшествияУлан-УдэРеспублика БурятияОктябрьский районУГИБДД
 
 
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