В Улан-Удэ контейнер упал с прицепа грузовика на автобус, есть пострадавшие

УЛАН-УДЭ, 6 июл - РИА Новости. Контейнер упал с прицепа грузовика на рейсовый автобус в Улан-Удэ, два пассажира пострадали, сообщила РИА Новости инспектор по особым поручениям республиканского УГИБДД МВД Наталья Шагдуржапова.

"По предварительным данным, водитель грузового автомобиля с полуприцепом допустил падение стоящего на нем контейнера на маршрутный автобус Peugeot Boxer. В результате ДТП за медицинской помощью обратились два пассажира автобуса", - рассказала собеседница агентства.