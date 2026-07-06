В Улан-Удэ контейнер упал с прицепа грузовика на автобус, есть пострадавшие

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Улан-Удэ контейнер упал с прицепа грузовика на рейсовый автобус.
- В результате ДТП два пассажира автобуса обратились за медицинской помощью.
УЛАН-УДЭ, 6 июл - РИА Новости. Контейнер упал с прицепа грузовика на рейсовый автобус в Улан-Удэ, два пассажира пострадали, сообщила РИА Новости инспектор по особым поручениям республиканского УГИБДД МВД Наталья Шагдуржапова.
По данным полиции Бурятии, ДТП произошло в понедельник в Октябрьском районе города Улан-Удэ.
"По предварительным данным, водитель грузового автомобиля с полуприцепом допустил падение стоящего на нем контейнера на маршрутный автобус Peugeot Boxer. В результате ДТП за медицинской помощью обратились два пассажира автобуса", - рассказала собеседница агентства.
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20 января, 14:53