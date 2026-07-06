Туристы, пропавшие в Магаданской области, выходили на связь с МЧС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Группа из пяти туристов, сплавлявшихся по рекам Иганджа и Армань, не завершила маршрут в назначенное время.
- Они выходили на связь с МЧС по спутниковому телефону за двое суток до исчезновения.
МАГАДАН, 6 июл - РИА Новости. Магаданские туристы, пропавшие во время сплава на реке Армань, в последний раз выходили на связь по спутниковому телефону двое суток назад, сообщил РИА Новости начальник ЦУКС ГУМЧС по Магаданской области Дмитрий Андреев.
По данным главка, зарегистрированная группа из 5 туристов, сплавлявшаяся по рекам Иганджа и Армань, в назначенное время маршрут не завершила. На их поиски выдвинулись спасатели.
"Двое суток назад туристы выходили на связь с МЧС по спутниковому телефону. Отчитались, что у них все в порядке, остановились на привал. Им оставалось сплавиться примерно 100 километров до завершения маршрута. Что могло произойти, сейчас сказать сложно. На месте работают две группы спасателей. Готовится к вылету вертолет, но пока облачно и погода нелетная", - рассказал Андреев.
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