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Туристы, пропавшие в Магаданской области, выходили на связь с МЧС - РИА Новости, 06.07.2026
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11:24 06.07.2026
Туристы, пропавшие в Магаданской области, выходили на связь с МЧС

Пропавшие в Магаданской области выходили на связь с МЧС за 2 дня до исчезновения

© Фото : МЧС Магаданской области/MAXПоиск пропавших туристов в Магаданской области
Поиск пропавших туристов в Магаданской области - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© Фото : МЧС Магаданской области/MAX
Поиск пропавших туристов в Магаданской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Группа из пяти туристов, сплавлявшихся по рекам Иганджа и Армань, не завершила маршрут в назначенное время.
  • Они выходили на связь с МЧС по спутниковому телефону за двое суток до исчезновения.
МАГАДАН, 6 июл - РИА Новости. Магаданские туристы, пропавшие во время сплава на реке Армань, в последний раз выходили на связь по спутниковому телефону двое суток назад, сообщил РИА Новости начальник ЦУКС ГУМЧС по Магаданской области Дмитрий Андреев.
По данным главка, зарегистрированная группа из 5 туристов, сплавлявшаяся по рекам Иганджа и Армань, в назначенное время маршрут не завершила. На их поиски выдвинулись спасатели.
"Двое суток назад туристы выходили на связь с МЧС по спутниковому телефону. Отчитались, что у них все в порядке, остановились на привал. Им оставалось сплавиться примерно 100 километров до завершения маршрута. Что могло произойти, сейчас сказать сложно. На месте работают две группы спасателей. Готовится к вылету вертолет, но пока облачно и погода нелетная", - рассказал Андреев.
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Магаданская областьДмитрий АндреевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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