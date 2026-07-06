Туристы, пропавшие в Магаданской области, выходили на связь с МЧС

МАГАДАН, 6 июл - РИА Новости. Магаданские туристы, пропавшие во время сплава на реке Армань, в последний раз выходили на связь по спутниковому телефону двое суток назад, сообщил РИА Новости начальник ЦУКС ГУМЧС по Магаданской области Дмитрий Андреев.