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Фестиваль в Иваново побил собственный рекорд по числу проданных книг - РИА Новости, 06.07.2026
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:21 06.07.2026
Фестиваль в Иваново побил собственный рекорд по числу проданных книг

Более 20 тысяч гостей посетили фестиваль "Читай – Отдыхай!" в Иваново

© Фото предоставлено пресс-службой "Визит Иваново"Фестиваль "Читай – Отдыхай!" в Иваново
Фестиваль Читай – Отдыхай! в Иваново - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© Фото предоставлено пресс-службой "Визит Иваново"
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МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. В Иваново с 3 по 5 июля прошел пятый фестиваль "Читай – Отдыхай!", который побил собственные рекорды по количеству гостей и проданных книг, сообщили РИА Новости организаторы мероприятия.
© Фото предоставлено пресс-службой "Визит Иваново"

Гости на фестивале "Читай – Отдыхай!" в Иваново

Фестиваль Читай – Отдыхай! в Иваново

Гости на фестивале "Читай – Отдыхай!" в Иваново

© Фото предоставлено пресс-службой "Визит Иваново"
1 из 5
© Фото предоставлено пресс-службой "Визит Иваново"

На фестивале "Читай – Отдыхай!" в Иваново

Фестиваль Читай – Отдыхай! в Иваново

На фестивале "Читай – Отдыхай!" в Иваново

© Фото предоставлено пресс-службой "Визит Иваново"
2 из 5
© Фото предоставлено пресс-службой "Визит Иваново"Фестиваль "Читай – Отдыхай!" в Иваново
Фестиваль Читай – Отдыхай! в Иваново
Фестиваль "Читай – Отдыхай!" в Иваново
© Фото предоставлено пресс-службой "Визит Иваново"
3 из 5
© Фото предоставлено пресс-службой "Визит Иваново"

Фестиваль "Читай – Отдыхай!"

Фестиваль Читай – Отдыхай! в Иваново

Фестиваль "Читай – Отдыхай!"

© Фото предоставлено пресс-службой "Визит Иваново"
4 из 5
© Фото предоставлено пресс-службой "Визит Иваново"

Книжный фестиваль "Читай – Отдыхай!" в Иваново

Фестиваль Читай – Отдыхай! в Иваново

Книжный фестиваль "Читай – Отдыхай!" в Иваново

© Фото предоставлено пресс-службой "Визит Иваново"
5 из 5

Гости на фестивале "Читай – Отдыхай!" в Иваново

© Фото предоставлено пресс-службой "Визит Иваново"
1 из 5

На фестивале "Читай – Отдыхай!" в Иваново

© Фото предоставлено пресс-службой "Визит Иваново"
2 из 5
Фестиваль "Читай – Отдыхай!" в Иваново
© Фото предоставлено пресс-службой "Визит Иваново"
3 из 5

Фестиваль "Читай – Отдыхай!"

© Фото предоставлено пресс-службой "Визит Иваново"
4 из 5

Книжный фестиваль "Читай – Отдыхай!" в Иваново

© Фото предоставлено пресс-службой "Визит Иваново"
5 из 5
"Пятый, юбилейный фестиваль побил собственные рекорды: продажи книг взлетели на 35 процентов по сравнению с прошлым годом, а количество проданных экземпляров и число гостей впервые одновременно перевалили за отметку в 20 тысяч. Звездный состав авторов и более сотни издательств со всей страны превратили выходные в настоящий интеллектуальный марафон", — отметили организаторы фестиваля.
Расширилась и география смотра: если раньше аудитория ограничивалась местными жителями, то сейчас на встречи с писателями приезжали и из соседних регионов. На ярмарке была представлена продукция по сниженным ценам от ста издательств.
"Этот приток вдумчивой и читающей публики из разных регионов – лучшее подтверждение тому, что мы пять лет идем в абсолютно правильном направлении, создавая пространство, где книга объединяет поколения", – отметила организатор фестиваля, руководитель "Визит Иваново" Екатерина Павлова.
В программе смотра были лекции, квесты и мастер-классы по комиксам для детей.
В фестивальной программе приняли участие известные авторы, среди которых Ася Лавринович, Сергей Шаргунов, Павел Басинский, Вячеслав Бавидов, Андрей Усачев. А также председатель Синодального отдела Владимир Легойда, телеведущий Вадим Верник, музыкальный продюсер Александр Кушнир и другие.
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