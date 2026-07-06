Фестиваль в Иваново побил собственный рекорд по числу проданных книг

МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. В Иваново с 3 по 5 июля прошел пятый фестиваль "Читай – Отдыхай!", который побил собственные рекорды по количеству гостей и проданных книг, сообщили РИА Новости организаторы мероприятия.

© Фото предоставлено пресс-службой "Визит Иваново" Гости на фестивале "Читай – Отдыхай!" в Иваново Гости на фестивале "Читай – Отдыхай!" в Иваново © Фото предоставлено пресс-службой "Визит Иваново" 1 из 5 © Фото предоставлено пресс-службой "Визит Иваново" На фестивале "Читай – Отдыхай!" в Иваново На фестивале "Читай – Отдыхай!" в Иваново © Фото предоставлено пресс-службой "Визит Иваново" 2 из 5 © Фото предоставлено пресс-службой "Визит Иваново" Фестиваль "Читай – Отдыхай!" в Иваново Фестиваль "Читай – Отдыхай!" в Иваново © Фото предоставлено пресс-службой "Визит Иваново" 3 из 5 © Фото предоставлено пресс-службой "Визит Иваново" Фестиваль "Читай – Отдыхай!" Фестиваль "Читай – Отдыхай!" © Фото предоставлено пресс-службой "Визит Иваново" 4 из 5 © Фото предоставлено пресс-службой "Визит Иваново" Книжный фестиваль "Читай – Отдыхай!" в Иваново Книжный фестиваль "Читай – Отдыхай!" в Иваново © Фото предоставлено пресс-службой "Визит Иваново" 5 из 5 Гости на фестивале "Читай – Отдыхай!" в Иваново © Фото предоставлено пресс-службой "Визит Иваново" 1 из 5 На фестивале "Читай – Отдыхай!" в Иваново © Фото предоставлено пресс-службой "Визит Иваново" 2 из 5 Фестиваль "Читай – Отдыхай!" в Иваново © Фото предоставлено пресс-службой "Визит Иваново" 3 из 5 Фестиваль "Читай – Отдыхай!" © Фото предоставлено пресс-службой "Визит Иваново" 4 из 5 Книжный фестиваль "Читай – Отдыхай!" в Иваново © Фото предоставлено пресс-службой "Визит Иваново" 5 из 5

"Пятый, юбилейный фестиваль побил собственные рекорды: продажи книг взлетели на 35 процентов по сравнению с прошлым годом, а количество проданных экземпляров и число гостей впервые одновременно перевалили за отметку в 20 тысяч. Звездный состав авторов и более сотни издательств со всей страны превратили выходные в настоящий интеллектуальный марафон", — отметили организаторы фестиваля.

Расширилась и география смотра: если раньше аудитория ограничивалась местными жителями, то сейчас на встречи с писателями приезжали и из соседних регионов. На ярмарке была представлена продукция по сниженным ценам от ста издательств.

"Этот приток вдумчивой и читающей публики из разных регионов – лучшее подтверждение тому, что мы пять лет идем в абсолютно правильном направлении, создавая пространство, где книга объединяет поколения", – отметила организатор фестиваля, руководитель "Визит Иваново" Екатерина Павлова.

В программе смотра были лекции, квесты и мастер-классы по комиксам для детей.