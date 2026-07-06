Краткий пересказ от РИА ИИ Андрей Климов считает, что мир от третьей мировой войны удерживает не абстрактное ядерное сдерживание, а позиция высшего руководства России и ее ракетно-ядерный стратегический потенциал.

Он утверждает, что действия России в рамках специальной военной операции открывают новую эру в мироустройстве.

По словам Климова, победа России будет воспринята врагами определенным образом, и они будут вынуждены "разбегаться по щелям", как это было после Великой Отечественной войны.

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Позиция высшего руководства России и ее стратегический ракетно-ядерный потенциал, а не абстрактное ядерное сдерживание удерживают мир от третьей мировой войны, считает член Совета по внешней и оборонной политике РФ Андрей Климов.

« "Сразу скажу, что это моя сугубо личная точка зрения: не абстрактное ядерное сдерживание, а конкретно именно позиция высшего российского руководства и наш ракетно-ядерный стратегический потенциал являются главным фактором, уберегающим человечество от третьей мировой войны", - сказал Климов "Парламентской газете".

Кроме того, по его словам, то, что Россия делает сегодня в рамках специальной военной операции, - открывает действительно новую эру в мироустройстве.

"И наша победа нашими недругами будет воспринята совершенно определенным образом - им придется опять разбегаться "по щелям", как это делали после Великой Отечественной войны недобитые нацисты", - отметил он.