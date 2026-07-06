Кличко сделал заявление после массированного удара России по Киеву

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Мэр Киева Виталий Кличко назвал ночные удары по украинской столице самыми массированными.
- Российские войска нанесли удары по шести предприятиям и складу в Киеве и области, а также поразили военные аэродромы в нескольких областях Украины.
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко назвал ночные удары по украинской столице самыми массированными.
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"Самая массированная атака <…> на столицу", — написал он в Telegram-канале.
В понедельник в Минобороны сообщили, что российские войска ночью нанесли удары по шести предприятиям и складу в Киеве и области.
Также армия поразила военные аэродромы в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.