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Кличко сделал заявление после массированного удара России по Киеву - РИА Новости, 06.07.2026
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11:01 06.07.2026 (обновлено: 14:06 06.07.2026)
Кличко сделал заявление после массированного удара России по Киеву

Кличко назвал ночной удар России по Киеву самым массированным

© REUTERS / Gleb GaranichКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© REUTERS / Gleb Garanich
Киев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Мэр Киева Виталий Кличко назвал ночные удары по украинской столице самыми массированными.
  • Российские войска нанесли удары по шести предприятиям и складу в Киеве и области, а также поразили военные аэродромы в нескольких областях Украины.
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Мэр Киева Виталий Кличко назвал ночные удары по украинской столице самыми массированными.
«
"Самая массированная атака <…> на столицу", — написал он в Telegram-канале.
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