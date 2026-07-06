"Тяньвэнь-2" сделал первый снимок астероида 2016HO3

Краткий пересказ от РИА ИИ Китайское национальное космическое управление опубликовало первый снимок астероида 2016HO3, сделанный аппаратом «Тяньвэнь-2» с расстояния около 20 километров.

Зонд «Тяньвэнь-2» успешно сблизился с астероидом 2016HO3 после примерно 400 дней полета и преодоления пути длиною около 1 миллиарда километров.

Миссия зонда «Тяньвэнь-2» включает в себя сбор образцов грунта с астероида 2016HO3 и проведение орбитальных исследований кометы 311P.

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Китайское национальное космическое управление в понедельник опубликовало первый снимок астероида 2016HO3, сделанный космическим аппаратом "Тяньвэнь-2" с расстояния около 20 километров.

Китай в мае 2025 года успешно запустил зонд "Тяньвэнь-2" для исследования астероидов.

"Космический исследовательский аппарат "Тяньвэнь-2" спустя примерно 400 дней (после запуска - ред.), преодолев путь длиною около 1 миллиарда километров, на днях успешно сблизился с астероидом 2016HO3, достиг расстояния в 20 километров от астероида и приступил к научным исследованиям", - сообщает Китайское национальное космическое управление.

По информации управления, в процессе сближения с астероидом 2016HO3 исследовательский аппарат "Тяньвэнь-2" сделал его снимок, находясь на расстоянии примерно 20 километров от него.

Отмечается, что с помощью данных оптической навигации, полученных зондом, удалось также уточнить местоположение астероида.

В дальнейшем зонд будет осуществлять более детальные научные исследования и получать информацию о внутренней структуре и составе астероида для последующего сбора образцов, сообщает Китайское национальное космическое управление.