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"Тяньвэнь-2" сделал первый снимок астероида 2016HO3 - РИА Новости, 06.07.2026
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19:00 06.07.2026
"Тяньвэнь-2" сделал первый снимок астероида 2016HO3

Китайский зонд "Тяньвэнь-2" сделал первый снимок астероида 2016HO3

© CNSAСнимок астероида 2016HO3, сделанный космическим аппаратом "Тяньвэнь-2"
Снимок астероида 2016HO3, сделанный космическим аппаратом Тяньвэнь-2 - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© CNSA
Снимок астероида 2016HO3, сделанный космическим аппаратом "Тяньвэнь-2"
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Китайское национальное космическое управление опубликовало первый снимок астероида 2016HO3, сделанный аппаратом «Тяньвэнь-2» с расстояния около 20 километров.
  • Зонд «Тяньвэнь-2» успешно сблизился с астероидом 2016HO3 после примерно 400 дней полета и преодоления пути длиною около 1 миллиарда километров.
  • Миссия зонда «Тяньвэнь-2» включает в себя сбор образцов грунта с астероида 2016HO3 и проведение орбитальных исследований кометы 311P.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Китайское национальное космическое управление в понедельник опубликовало первый снимок астероида 2016HO3, сделанный космическим аппаратом "Тяньвэнь-2" с расстояния около 20 километров.
Китай в мае 2025 года успешно запустил зонд "Тяньвэнь-2" для исследования астероидов.
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"Космический исследовательский аппарат "Тяньвэнь-2" спустя примерно 400 дней (после запуска - ред.), преодолев путь длиною около 1 миллиарда километров, на днях успешно сблизился с астероидом 2016HO3, достиг расстояния в 20 километров от астероида и приступил к научным исследованиям", - сообщает Китайское национальное космическое управление.
По информации управления, в процессе сближения с астероидом 2016HO3 исследовательский аппарат "Тяньвэнь-2" сделал его снимок, находясь на расстоянии примерно 20 километров от него.
Отмечается, что с помощью данных оптической навигации, полученных зондом, удалось также уточнить местоположение астероида.
В дальнейшем зонд будет осуществлять более детальные научные исследования и получать информацию о внутренней структуре и составе астероида для последующего сбора образцов, сообщает Китайское национальное космическое управление.
Миссия зонда "Тяньвэнь-2" заключается в доставке на Землю грунта с околоземного астероида 2016HO3, а также в проведении орбитальных исследований кометы 311P, которая вращается в главном поясе астероидов между Марсом и Юпитером.
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