Песков заявил, что Китай имеет право проводить испытания ракет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Дмитрий Песков назвал суверенным правом Китая проводить испытания своих ракет.
- Министерство обороны КНР сообщило об успешном испытательном запуске стратегической ракеты с макетом боеголовки с подводной лодки.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал суверенным правом Китая проводить испытания своих ракет.
Как сообщило министерство обороны КНР, Китай в понедельник выполнил успешный испытательный запуск стратегической ракеты с макетом боеголовки с подводной лодки.