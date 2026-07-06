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Песков заявил, что Китай имеет право проводить испытания ракет - РИА Новости, 06.07.2026
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13:03 06.07.2026 (обновлено: 13:10 06.07.2026)
Песков заявил, что Китай имеет право проводить испытания ракет

Песков назвал суверенным правом Китая проводить испытания ракет

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дмитрий Песков назвал суверенным правом Китая проводить испытания своих ракет.
  • Министерство обороны КНР сообщило об успешном испытательном запуске стратегической ракеты с макетом боеголовки с подводной лодки.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал суверенным правом Китая проводить испытания своих ракет.
"Мы считаем, что это суверенное право Китая - испытывать свои ракеты, заниматься военным строительством", - сказал Песков журналистам на соответствующий вопрос.
Как сообщило министерство обороны КНР, Китай в понедельник выполнил успешный испытательный запуск стратегической ракеты с макетом боеголовки с подводной лодки.
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