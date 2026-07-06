Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская армия полностью освободила Константиновку, заявил начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов.
- Член комитета Госдумы по международным делам Белик заявил, что киевские власти пытаются скрыть реальные потери ВСУ при отступлении из Константиновки.
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости. Киевские власти во главе с Владимиром Зеленским попытались скрыть разгромное фиаско в освобожденной российскими войсками Константиновке, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.
В субботу, 4 июля, Минобороны РФ предложило провести гуманитарную акцию по передаче тел погибших членов формирований ВСУ, находящихся в Константиновке, взятой под контроль российскими войсками. Украина отказалась от этого предложения, сообщили в Минобороны. При этом Зеленский отказался признавать потерю Константиновки.
"Украине не выгодно показать свое разгромное фиаско при освобождении Константиновки, а наличие тех убитых солдат лучший показатель этого разгрома", - сказал Белик.
По его словам, украинская власть тщательно скрывает реальные потери ВСУ при отступлении из Константиновки.
"Бои за Константиновку были тяжелыми, но всем было ясно, что российская армия идет вперед и уверенно наступает. Вот тогда-то и созрела подленькая мысль, что нужно везде кричать о том, что Константиновка не сдается и тщательно скрывать свои потери, потому что подобные плачевные результаты очень расстраивают главных европейских спонсоров", - сказал депутат.
Начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов в пятницу доложил президенту России Владимиру Путину, что российская армия полностью освободила Константиновку. Глава государства назвал это событие ключом к освобождению всей территории ДНР, отметив, что оно открывает прямую дорогу для продвижения на Славянск и Краматорск.