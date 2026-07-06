В Госдуме заявили о попытке Киева скрыть свой разгром в Константиновке

Краткий пересказ от РИА ИИ Российская армия полностью освободила Константиновку, заявил начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов.

Член комитета Госдумы по международным делам Белик заявил, что киевские власти пытаются скрыть реальные потери ВСУ при отступлении из Константиновки.

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости. Киевские власти во главе с Владимиром Зеленским попытались скрыть разгромное фиаско в освобожденной российскими войсками Константиновке, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

В субботу, 4 июля, Минобороны РФ предложило провести гуманитарную акцию по передаче тел погибших членов формирований ВСУ , находящихся в Константиновке , взятой под контроль российскими войсками. Украина отказалась от этого предложения, сообщили в Минобороны. При этом Зеленский отказался признавать потерю Константиновки.

"Украине не выгодно показать свое разгромное фиаско при освобождении Константиновки, а наличие тех убитых солдат лучший показатель этого разгрома", - сказал Белик.

По его словам, украинская власть тщательно скрывает реальные потери ВСУ при отступлении из Константиновки.

"Бои за Константиновку были тяжелыми, но всем было ясно, что российская армия идет вперед и уверенно наступает. Вот тогда-то и созрела подленькая мысль, что нужно везде кричать о том, что Константиновка не сдается и тщательно скрывать свои потери, потому что подобные плачевные результаты очень расстраивают главных европейских спонсоров", - сказал депутат.