Краткий пересказ от РИА ИИ Киев отказался от предложения Минобороны России провести гуманитарную акцию по передаче тел погибших украинских военнослужащих из Константиновки.

Сенатор Кастюкевич заявил, что киевский режим намеренно занижает реальные потери своих солдат.

По словам Кастюкевича, украинская сторона не хочет признавать превосходство российской армии и платить семьям погибших.

СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости. Киевские власти закрыли глаза на реальные потери, отказавшись забрать тела украинских военнослужащих из освобожденной российскими войсками Константиновки в ДНР, заявил РИА Новости сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.

В субботу, 4 июля, Минобороны РФ предложило провести гуманитарную акцию по передаче тел погибших членов формирований ВСУ , находящихся в Константиновке, взятой под контроль российскими войсками. Украина отказалась от этого предложения, сообщили в Минобороны.

"В части Константиновки подчеркнутый отказ Киева — это, скорее, отчаянная попытка отвернуться в другую сторону и не замечать данных потерь вовсе. Киевский режим уже не раз закрывал глаза на реальные потери своих солдат. Так было с Крынками в Херсонской области, когда количество погибших занижалось намеренно. Так происходит и сейчас", - сказал Кастюкевич.

По его словам, с одной стороны, Зеленскому не хочется выглядеть "бледно" перед западными партнерами, у которых каждый раз просит денег, тем более накануне саммита НАТО в Анкаре.

"Любой обмен происходит под фото/видео фиксацию, и это совершенно не та картинка, которая нужна противнику. С другой стороны, нужно платить семьям погибших, чего они делать не хотят", - сказала сенатор.