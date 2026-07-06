Краткий пересказ от РИА ИИ
- Киев отказался от предложения Минобороны России провести гуманитарную акцию по передаче тел погибших украинских военнослужащих из Константиновки.
- Сенатор Кастюкевич заявил, что киевский режим намеренно занижает реальные потери своих солдат.
- По словам Кастюкевича, украинская сторона не хочет признавать превосходство российской армии и платить семьям погибших.
СИМФЕРОПОЛЬ, 6 июл - РИА Новости. Киевские власти закрыли глаза на реальные потери, отказавшись забрать тела украинских военнослужащих из освобожденной российскими войсками Константиновки в ДНР, заявил РИА Новости сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич.
В субботу, 4 июля, Минобороны РФ предложило провести гуманитарную акцию по передаче тел погибших членов формирований ВСУ, находящихся в Константиновке, взятой под контроль российскими войсками. Украина отказалась от этого предложения, сообщили в Минобороны.
"В части Константиновки подчеркнутый отказ Киева — это, скорее, отчаянная попытка отвернуться в другую сторону и не замечать данных потерь вовсе. Киевский режим уже не раз закрывал глаза на реальные потери своих солдат. Так было с Крынками в Херсонской области, когда количество погибших занижалось намеренно. Так происходит и сейчас", - сказал Кастюкевич.
По его словам, с одной стороны, Зеленскому не хочется выглядеть "бледно" перед западными партнерами, у которых каждый раз просит денег, тем более накануне саммита НАТО в Анкаре.
"Любой обмен происходит под фото/видео фиксацию, и это совершенно не та картинка, которая нужна противнику. С другой стороны, нужно платить семьям погибших, чего они делать не хотят", - сказала сенатор.
По его словам, киевский режим уже настолько заигрался в моделирование собственной реальности для ЕС и НАТО, что не готов видеть подтверждение превосходства российской армии и признать погибшими исчисляемые сотнями украинских солдат.
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22 июня 2022, 17:18