ВС России сбили 613 дронов, которыми Киев атаковал объекты вне зоны СВО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В ночь с 5 на 6 июля 2026 года киевский режим предпринял попытку массированной атаки по территории Российской Федерации с применением 625 ударных беспилотных летательных аппаратов большой дальности.
- Из 625 дронов над российскими регионами сбито 613 воздушных целей.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Киевский режим в ночь на понедельник предпринял массовую атаку на объекты в России вне зоны проведения СВО, из 625 дронов сбиты 613, сообщило Минобороны РФ.
"В ночь с 5 на 6 июля 2026 года киевский режим предпринял попытку нанесения массированной атаки по территории Российской Федерации с применением 625 ударных беспилотных летательных аппаратов большой дальности по объектам вне зоны проведения СВО, из которых над российскими регионами сбито 613 воздушных целей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что при отражении воздушной атаки над Брянской областью были уничтожены 147 БПЛА, над Белгородской – 43, над Ленинградской – 48, над Ярославской – 72, над Крымом - 64, над Калужской областью – 31.