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ВС России сбили 613 дронов, которыми Киев атаковал объекты вне зоны СВО - РИА Новости, 06.07.2026
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ВС России сбили 613 дронов, которыми Киев атаковал объекты вне зоны СВО

Минобороны: сбиты 613 дронов из 625, которыми Киев атаковал объекты вне зоны СВО

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкЗенитный ракетный комплекс "Бук-М2"
Зенитный ракетный комплекс Бук-М2 - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Зенитный ракетный комплекс "Бук-М2". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В ночь с 5 на 6 июля 2026 года киевский режим предпринял попытку массированной атаки по территории Российской Федерации с применением 625 ударных беспилотных летательных аппаратов большой дальности.
  • Из 625 дронов над российскими регионами сбито 613 воздушных целей.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Киевский режим в ночь на понедельник предпринял массовую атаку на объекты в России вне зоны проведения СВО, из 625 дронов сбиты 613, сообщило Минобороны РФ.
"В ночь с 5 на 6 июля 2026 года киевский режим предпринял попытку нанесения массированной атаки по территории Российской Федерации с применением 625 ударных беспилотных летательных аппаратов большой дальности по объектам вне зоны проведения СВО, из которых над российскими регионами сбито 613 воздушных целей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что при отражении воздушной атаки над Брянской областью были уничтожены 147 БПЛА, над Белгородской – 43, над Ленинградской – 48, над Ярославской – 72, над Крымом - 64, над Калужской областью – 31.
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