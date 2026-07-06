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ВС России поразили предприятие по производству бронеавтомобилей в Киеве - РИА Новости, 06.07.2026
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ВС России поразили предприятие по производству бронеавтомобилей в Киеве

ВС РФ поразили предприятие Киев-79, производящее бронеавтомобили и боеприпасы

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВС России поразили предприятие Киев-79, производящее бронеавтомобили, бронезащиту, боеприпасы для ракет различного типа и БПЛА.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Вооруженные силы России поразили предприятие Киев-79, производящее бронеавтомобили, бронезащиту, боеприпасы для ракет различного типа и БПЛА, сообщили в Минобороны РФ.
Ранее российское военное ведомство сообщило, что в ночь на 6 июля нанесен массированный удар по объектам ВПК и ТЭК в Киеве и области, а также инфраструктуре военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.
"Поражены в городе Киеве: промышленное предприятие Киев-79 (ООО "УКР АРМО ТЕХ")", - говорится в сообщении.
Как указали в Минобороны РФ, данное предприятие является одним из ключевых производителей и поставщиков бронеавтомобилей и элементов бронезащиты для техники ВСУ, а также боевых частей (боеприпасов) для ракет различного типа и БПЛА.
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