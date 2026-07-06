ВС России поразили завод, где выпускаются средства навигации для ракет ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС России поразили приборостроительный завод Киев-1.
- Там производили системы управления огнем, комплексы оптико-электронного противодействия, средства навигации и автоматики для ВВС и ВМС Украины, в том числе детали и агрегаты для управляемых ракет "Нептун-МД".
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Вооруженные силы РФ нанесли в ночь на понедельник массированный удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины, в рамках которого поражен приборостроительный завод Киев-1 (Завод "Квант"), производивший детали и агрегаты для управляемых ракет "Нептун-МД", сообщило Минобороны РФ.
"Поражены в городе Киеве… приборостроительный завод Киев-1 (Завод "Квант") - ключевая научно-производственная база, выпускающая системы управления огнем, комплексы оптико-электронного противодействия, средства навигации и автоматики для ВВС и ВМС Украины, в том числе управляемых ракет "Нептун-МД", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18