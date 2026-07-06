ВС России поразили завод, где выпускаются средства навигации для ракет ВСУ

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Вооруженные силы РФ нанесли в ночь на понедельник массированный удар высокоточным оружием по объектам ВПК Украины, в рамках которого поражен приборостроительный завод Киев-1 (Завод "Квант"), производивший детали и агрегаты для управляемых ракет "Нептун-МД", сообщило Минобороны РФ.