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ВС России поразили завод в Киевской области, где производят ЗРК - РИА Новости, 06.07.2026
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09:32 06.07.2026 (обновлено: 09:46 06.07.2026)
ВС России поразили завод в Киевской области, где производят ЗРК

ВС РФ поразили завод в Киевской области, где производят ЗРК и детали для БПЛА

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Российская армия поразила ракетный агрегатно-детальный завод Жуляны в Киевской области.
  • Это предприятие ВПК, осуществляющее производство, техническое обслуживание и ремонт ЗРК, комплектующих для авиатехники и средств ПВО, а также БПЛА самолетного типа большой дальности.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Российская армия в ходе массированного удара поразила расположенный в Киевской области ракетный агрегатно-детальный завод Жуляны, производящий и обслуживающий зенитные ракетные системы, комплектующие для авиатехники и средств ПВО, а также беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны России.
Российские Вооруженные силы в ночь на понедельник в ответ на террористические атаки киевского режима нанесли массированный удар по объектам ВПК и ТЭК в Киеве и Киевской области. Также поражена инфраструктура украинских военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.
МО РФ перечислило пораженные предприятия ВПК Украины.
"Ракетный агрегатно-детальный завод Жуляны (ООО "Жулянский машиностроительный завод "Визар") – государственное предприятие ВПК, осуществляющее производство, техническое обслуживание и ремонт зенитных ракетных систем, комплектующих для авиатехники и средств ПВО, а также беспилотных летательных аппаратов самолетного типа большой дальности. В результате удара фиксируется повторная обширная детонация", - говорится в сообщении.
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