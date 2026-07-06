ВС России поразили завод в Киевской области, где производят ЗРК

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Российская армия в ходе массированного удара поразила расположенный в Киевской области ракетный агрегатно-детальный завод Жуляны, производящий и обслуживающий зенитные ракетные системы, комплектующие для авиатехники и средств ПВО, а также беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны России.