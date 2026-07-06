ВС России поразили завод в Киевской области, где производят ЗРК

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Российская армия поразила ракетный агрегатно-детальный завод Жуляны в Киевской области.
- Это предприятие ВПК, осуществляющее производство, техническое обслуживание и ремонт ЗРК, комплектующих для авиатехники и средств ПВО, а также БПЛА самолетного типа большой дальности.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Российская армия в ходе массированного удара поразила расположенный в Киевской области ракетный агрегатно-детальный завод Жуляны, производящий и обслуживающий зенитные ракетные системы, комплектующие для авиатехники и средств ПВО, а также беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны России.
Российские Вооруженные силы в ночь на понедельник в ответ на террористические атаки киевского режима нанесли массированный удар по объектам ВПК и ТЭК в Киеве и Киевской области. Также поражена инфраструктура украинских военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.
МО РФ перечислило пораженные предприятия ВПК Украины.
"Ракетный агрегатно-детальный завод Жуляны (ООО "Жулянский машиностроительный завод "Визар") – государственное предприятие ВПК, осуществляющее производство, техническое обслуживание и ремонт зенитных ракетных систем, комплектующих для авиатехники и средств ПВО, а также беспилотных летательных аппаратов самолетного типа большой дальности. В результате удара фиксируется повторная обширная детонация", - говорится в сообщении.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18