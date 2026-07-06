ВС России поразили завод в Киеве, где производят радиолокационную технику

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВС России поразили завод "Буревестник" в Киеве, где производят БПЛА и радиолокационную технику для ВСУ.
- Также ударам подверглось предприятие "УКР АРМО ТЕХ", которое является одним из ключевых производителей и поставщиков бронеавтомобилей и элементов бронезащиты для техники ВСУ.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Российские Вооруженные силы в результате удара поразили завод "Буревестник" в Киеве, где производят БПЛА и радиолокационную технику для ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
В ночь на 6 июля ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям ВПК и ТЭК в Киеве и области, а также по инфраструктуре военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.
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"Поражены в городе Киеве… сборочное предприятие радиоэлектронной промышленности Киев-1 (государственное предприятие "Киевский завод "Буревестник"), осуществляющее производство беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности, а также разработку и выпуск радиолокационной техники для ВСУ", - говорится в сообщении.
Также было поражено промышленное предприятие Киев-79 ("УКР АРМО ТЕХ"), которое является одним из ключевых производителей и поставщиков бронеавтомобилей и элементов бронезащиты для техники ВСУ, а также боевых частей и боеприпасов для ракет различного типа и беспилотников.
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