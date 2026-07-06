ВС России поразили завод в Киеве, где производят радиолокационную технику

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Российские Вооруженные силы в результате удара поразили завод "Буревестник" в Киеве, где производят БПЛА и радиолокационную технику для ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

Также было поражено промышленное предприятие Киев-79 ("УКР АРМО ТЕХ"), которое является одним из ключевых производителей и поставщиков бронеавтомобилей и элементов бронезащиты для техники ВСУ, а также боевых частей и боеприпасов для ракет различного типа и беспилотников.