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ВС России поразили завод в Киеве, где производят радиолокационную технику - РИА Новости, 06.07.2026
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ВС России поразили завод в Киеве, где производят радиолокационную технику

ВС РФ поразили "Буревестник", где производят БПЛА и радиолокационную технику

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВС России поразили завод "Буревестник" в Киеве, где производят БПЛА и радиолокационную технику для ВСУ.
  • Также ударам подверглось предприятие "УКР АРМО ТЕХ", которое является одним из ключевых производителей и поставщиков бронеавтомобилей и элементов бронезащиты для техники ВСУ.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Российские Вооруженные силы в результате удара поразили завод "Буревестник" в Киеве, где производят БПЛА и радиолокационную технику для ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
В ночь на 6 июля ВС РФ нанесли массированный удар по предприятиям ВПК и ТЭК в Киеве и области, а также по инфраструктуре военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.
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"Поражены в городе Киеве… сборочное предприятие радиоэлектронной промышленности Киев-1 (государственное предприятие "Киевский завод "Буревестник"), осуществляющее производство беспилотных летательных аппаратов большой и средней дальности, а также разработку и выпуск радиолокационной техники для ВСУ", - говорится в сообщении.
Также было поражено промышленное предприятие Киев-79 ("УКР АРМО ТЕХ"), которое является одним из ключевых производителей и поставщиков бронеавтомобилей и элементов бронезащиты для техники ВСУ, а также боевых частей и боеприпасов для ракет различного типа и беспилотников.
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