Жителей Вишневого в Киевской области предупредили об угрозе новых взрывов

По его словам, из соображений безопасности на отдельных участках железной дороги временно изменена "организация движения". В Вишневой городской общине призвали жителей не выходить на рабочие места и не находиться на улице. По информации экс-депутата Рады Игоря Мосийчука*, в Вишневом был поражен склад боеприпасов. "Среди прочих боеприпасов были кассетные и с обедневшим ураном. Именно из-за этого жителям Вишневого запретили выходить на улицу и открывать окна", - написал Мосийчук* в своем Telegram-канале.