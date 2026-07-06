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Жителей Вишневого в Киевской области предупредили об угрозе новых взрывов - РИА Новости, 06.07.2026
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09:13 06.07.2026
Жителей Вишневого в Киевской области предупредили об угрозе новых взрывов

Жителей Вишневого Киевской области предупредили об угрозе повторных взрывов

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинский пожарный во время тушения пожара
Украинский пожарный во время тушения пожара - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© Фото : ГСЧС Украины
Украинский пожарный во время тушения пожара
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Жителей Вишневого в Киевской области предупредили об угрозе повторной детонации после взрывов.
  • По информации экс-депутата Рады Игоря Мосийчука*, в городе был поражен склад боеприпасов.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Глава Киевской областной администрации Николай Калашник заявил об угрозе повторной детонации взрывоопасных предметов в городе Вишневое после взрывов, власти городской общины призвали жителей не находится на улице.
Ранее украинские СМИ сообщили о серии мощных взрывов в Киеве.
"Наиболее сложная ситуация в Вишневом. Из-за угрозы повторной детонации взрывоопасных предметов пребывание вблизи места поражения является крайне опасным. Территория оцеплена полицией... Полицейские и спасатели при необходимости проводят эвакуацию", - написал Калашник в своем Telegram-канале.
По его словам, из соображений безопасности на отдельных участках железной дороги временно изменена "организация движения". В Вишневой городской общине призвали жителей не выходить на рабочие места и не находиться на улице. По информации экс-депутата Рады Игоря Мосийчука*, в Вишневом был поражен склад боеприпасов. "Среди прочих боеприпасов были кассетные и с обедневшим ураном. Именно из-за этого жителям Вишневого запретили выходить на улицу и открывать окна", - написал Мосийчук* в своем Telegram-канале.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов в России.
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