Жителей Вишневого в Киевской области предупредили об угрозе новых взрывов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Жителей Вишневого в Киевской области предупредили об угрозе повторной детонации после взрывов.
- По информации экс-депутата Рады Игоря Мосийчука*, в городе был поражен склад боеприпасов.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Глава Киевской областной администрации Николай Калашник заявил об угрозе повторной детонации взрывоопасных предметов в городе Вишневое после взрывов, власти городской общины призвали жителей не находится на улице.
Ранее украинские СМИ сообщили о серии мощных взрывов в Киеве.
"Наиболее сложная ситуация в Вишневом. Из-за угрозы повторной детонации взрывоопасных предметов пребывание вблизи места поражения является крайне опасным. Территория оцеплена полицией... Полицейские и спасатели при необходимости проводят эвакуацию", - написал Калашник в своем Telegram-канале.
По его словам, из соображений безопасности на отдельных участках железной дороги временно изменена "организация движения". В Вишневой городской общине призвали жителей не выходить на рабочие места и не находиться на улице. По информации экс-депутата Рады Игоря Мосийчука*, в Вишневом был поражен склад боеприпасов. "Среди прочих боеприпасов были кассетные и с обедневшим ураном. Именно из-за этого жителям Вишневого запретили выходить на улицу и открывать окна", - написал Мосийчук* в своем Telegram-канале.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов в России.
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