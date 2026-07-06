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В Киеве объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 06.07.2026
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В Киеве объявили воздушную тревогу

В Киеве, Черниговской и еще пяти областях Украины объявили воздушную тревогу

© Фото : ГСЧС УкраиныУкраинский пожарный
Украинский пожарный - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© Фото : ГСЧС Украины
Украинский пожарный. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Киеве и Черниговской области объявлена воздушная тревога.
  • Тревога также объявлена в отдельных районах Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Киевской областей.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Воздушная тревога объявлена в Киеве, Черниговской области и отдельных районах еще пяти областей Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
Согласно данным онлайн карты, в 8.14 (совпадает с мск) сигнал воздушной тревоги прозвучал в Киеве. Также тревога объявлена в Черниговской области, отдельных районах Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Киевской областей.
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