Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Киеве прогремела четвертая серия взрывов за ночь.
- Воздушная тревога в Киеве была объявлена в 01:12 мск.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Четвертая серия взрывов за ночь прогремела в Киеве, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Ранее телеканал уже трижды сообщал о взрывах в Киеве, в том числе о сильных.
"Новая серия взрывов в столице", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
По информации онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в Киеве была объявлена в 01.12 мск.
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