В Киеве снова прогремели взрывы

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Киеве прогремели очередные взрывы.
- Воздушная тревога в Киеве была объявлена в 01:12 по московскому времени.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Очередные взрывы прогремели в Киеве, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Телеканал уже дважды сообщал о взрывах в Киеве за ночь.
"Повторные взрывы прозвучали в столице", - говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".
По информации онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога в Киеве была объявлена в 01.12 мск.
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