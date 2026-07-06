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В Киеве прогремели взрывы - РИА Новости, 06.07.2026
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01:50 06.07.2026 (обновлено: 10:54 06.07.2026)
В Киеве прогремели взрывы

В Киеве на фоне воздушной тревоги прогремели взрывы

© REUTERS / Gleb GaranichВзрыв в Киеве
Взрыв в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© REUTERS / Gleb Garanich
Взрыв в Киеве
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Киеве прогремели взрывы.
  • В 01:12 по московскому времени в Киеве была объявлена воздушная тревога.
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"Взрывы слышны в Киеве", — говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".
Позднее телеканал сообщил о еще трех сериях взрывов.
В украинской столице с 01.12 мск объявлена воздушная тревога. На фоне якобы активности России на Украине Польша подняла в воздух истребители.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
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