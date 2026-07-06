Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Киеве прогремели взрывы.
- В 01:12 по московскому времени в Киеве была объявлена воздушная тревога.
МОСКВА, 6 июл — РИА Новости. Взрывы прогремели в Киеве, сообщает украинский телеканал "Общественное".
"Взрывы слышны в Киеве", — говорится в сообщении в Telegram-канале "Общественного".
Позднее телеканал сообщил о еще трех сериях взрывов.
В украинской столице с 01.12 мск объявлена воздушная тревога. На фоне якобы активности России на Украине Польша подняла в воздух истребители.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18