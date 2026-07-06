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Хинштейн рассказал об античеловеческих действиях ВСУ в Курской области - РИА Новости, 06.07.2026
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13:51 06.07.2026 (обновлено: 14:57 06.07.2026)
Хинштейн рассказал об античеловеческих действиях ВСУ в Курской области

Хинштейн: ВСУ с помощью БПЛА дистанционно разбрасывают мины в Курской области

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГубернатор Курской области Александр Хинштейн
Губернатор Курской области Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Губернатор Курской области Александр Хинштейн. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что ВСУ дистанционно минируют территории в Курской области с помощью БПЛА.
КУРСК, 6 июл – РИА Новости. ВСУ дистанционно минируют территории в Курской области с помощью БПЛА, что является изощренным и античеловеческим способом запугать и посеять панику среди курян, заявил губернатор региона Александр Хинштейн.
Первого июля Хинштейн сообщал, что взрывотехник ОМОН Росгвардии погиб при разминировании боевой части разбросанных с помощью БПЛА ВСУ взрывных устройств в городе Рыльске Курской области. Затем он сообщил, что в Рыльске машина подорвалась на мине ВСУ, в результате чего был ранен глава района и директор управления хозяйственного обслуживания. Губернатор уточнял, что количество пострадавших увеличилось до шести человек, четверо из которых находятся в областной больнице.
"Враг применяет все более изощренные, абсолютно античеловеческие способы борьбы с нашими людьми с целью не только запугать и посеять панику у наших жителей, но и нанести максимальный ущерб", – рассказал Хинштейн в ходе оперативного заседания правительства региона.
Кроме того, он разъяснил, что такое дистанционное минирование.
"При помощи различных средств они разбрасывают мины, которые далее срабатывают дистанционно и взрываются при приближении к ним людей, в том числе срабатывает на металл", – добавил глава региона.
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Курская областьАлександр ХинштейнРыльскОМОН РоссииФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)
 
 
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