Хинштейн рассказал об античеловеческих действиях ВСУ в Курской области

Краткий пересказ от РИА ИИ Губернатор Курской области Александр Хинштейн заявил, что ВСУ дистанционно минируют территории в Курской области с помощью БПЛА.

КУРСК, 6 июл – РИА Новости. ВСУ дистанционно минируют территории в Курской области с помощью БПЛА, что является изощренным и античеловеческим способом запугать и посеять панику среди курян, заявил губернатор региона Александр Хинштейн.

Первого июля Хинштейн сообщал, что взрывотехник ОМОН Росгвардии погиб при разминировании боевой части разбросанных с помощью БПЛА ВСУ взрывных устройств в городе Рыльске Курской области. Затем он сообщил, что в Рыльске машина подорвалась на мине ВСУ, в результате чего был ранен глава района и директор управления хозяйственного обслуживания. Губернатор уточнял, что количество пострадавших увеличилось до шести человек, четверо из которых находятся в областной больнице.

"Враг применяет все более изощренные, абсолютно античеловеческие способы борьбы с нашими людьми с целью не только запугать и посеять панику у наших жителей, но и нанести максимальный ущерб", – рассказал Хинштейн в ходе оперативного заседания правительства региона.

Кроме того, он разъяснил, что такое дистанционное минирование.