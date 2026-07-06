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X5 заблокирует продажу товаров "Великолукского мясокомбината" - РИА Новости, 06.07.2026
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15:00 06.07.2026
X5 заблокирует продажу товаров "Великолукского мясокомбината"

Х5 временно заблокирует продажи товаров "Великолукского мясокомбината"

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкТорговля в магазине "Пятерочка"
Торговля в магазине Пятерочка - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Торговля в магазине "Пятерочка". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • X5 временно заблокирует продажи товаров «Великолукского мясокомбината» до получения лабораторных результатов.
  • В телеграм-каналах появилась информация о том, что Роспотребнадзор обнаружил микробную трансглютаминазу в продуктах «Великолукского мясокомбината».
  • Торговые сети X5 не получали письма от Роспотребнадзора по поводу товаров «Великолукского мясокомбината», но отправят продукцию на лабораторные исследования.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. X5 (управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик") временно заблокирует продажи товаров "Великолукского мясокомбината" до получения лабораторных результатов на фоне сообщений о нахождении в них опасных добавок, заявили РИА Новости в пресс-службе ритейлера.
Ранее в телеграм-каналах появилась информация о том, что Роспотребнадзор обнаружил микробную трансглютаминазу сразу в нескольких продуктах "Великолукского мясокомбината". Эту добавку называют "мясным клеем" - фермент соединяет белки и делает структуру продукта более плотной, что может нарушать работу кишечника и влиять на развитие аутоиммунных заболеваний. Отмечается, что добавка запрещена на территории ЕАЭС.
"Торговые сети Х5 не получали письма от Роспотребнадзора по поводу товаров этого производителя. Мы отправим продукцию на лабораторные исследования, до получения результатов продажи товара будут временно заблокированы", - ответили в компании на вопрос о продаже продукции "Великолукского мясокомбината".
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29 июня, 09:45
 
ЭкономикаФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)X5 Retail GroupПятерочка (сеть магазинов)
 
 
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