X5 заблокирует продажу товаров "Великолукского мясокомбината"

Краткий пересказ от РИА ИИ
- X5 временно заблокирует продажи товаров «Великолукского мясокомбината» до получения лабораторных результатов.
- В телеграм-каналах появилась информация о том, что Роспотребнадзор обнаружил микробную трансглютаминазу в продуктах «Великолукского мясокомбината».
- Торговые сети X5 не получали письма от Роспотребнадзора по поводу товаров «Великолукского мясокомбината», но отправят продукцию на лабораторные исследования.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. X5 (управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик") временно заблокирует продажи товаров "Великолукского мясокомбината" до получения лабораторных результатов на фоне сообщений о нахождении в них опасных добавок, заявили РИА Новости в пресс-службе ритейлера.
Ранее в телеграм-каналах появилась информация о том, что Роспотребнадзор обнаружил микробную трансглютаминазу сразу в нескольких продуктах "Великолукского мясокомбината". Эту добавку называют "мясным клеем" - фермент соединяет белки и делает структуру продукта более плотной, что может нарушать работу кишечника и влиять на развитие аутоиммунных заболеваний. Отмечается, что добавка запрещена на территории ЕАЭС.
"Торговые сети Х5 не получали письма от Роспотребнадзора по поводу товаров этого производителя. Мы отправим продукцию на лабораторные исследования, до получения результатов продажи товара будут временно заблокированы", - ответили в компании на вопрос о продаже продукции "Великолукского мясокомбината".
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