X5 заблокирует продажу товаров "Великолукского мясокомбината"

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. X5 (управляет сетями "Пятерочка", "Перекресток" и "Чижик") временно заблокирует продажи товаров "Великолукского мясокомбината" до получения лабораторных результатов на фоне сообщений о нахождении в них опасных добавок, заявили РИА Новости в пресс-службе ритейлера.

"Торговые сети Х5 не получали письма от Роспотребнадзора по поводу товаров этого производителя. Мы отправим продукцию на лабораторные исследования, до получения результатов продажи товара будут временно заблокированы", - ответили в компании на вопрос о продаже продукции "Великолукского мясокомбината".