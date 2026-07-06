На Волге пропал мужчина после наезда гидроцикла на сапборд

Краткий пересказ от РИА ИИ 6 июля около 15:30 на реке Волга под Казанью 22-летняя женщина на гидроцикле наехала на трех людей, катающихся на сапбордах.

Один из пострадавших, 35-летний мужчина, предположительно, утонул.

Проводятся доследственная проверка и прокурорская проверка по факту происшествия.

КАЗАНЬ, 6 июл – РИА Новости. Девушка на гидроцикле наехала на трех сапбордистов на Волге под Казанью, один из них пропал без вести, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

« "Предварительно, 6 июля около 15.30 в акватории реки Волга в Зеленодольском районе у поселка Октябрьский вблизи СНТ "Щурячье" 22-летняя женщина, не имеющая права на управление речным транспортом, управляя гидроциклом, совершила наезд на трех людей, катающихся на сапбордах", - говорится в сообщении.

В результате происшествия, по данным ведомства, люди с сапборда упали в воду, один из них - 35-летний мужчина, предположительно, утонул.

Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России проводится доследственная проверка по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном), выясняются причины и обстоятельства происшествия.