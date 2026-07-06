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На Волге пропал мужчина после наезда гидроцикла на сапборд - РИА Новости, 06.07.2026
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23:04 06.07.2026 (обновлено: 23:05 06.07.2026)
На Волге пропал мужчина после наезда гидроцикла на сапборд

СК: мужчина пропал без вести после столкновения гидроцикла с сапбордом на Волге

© Фото : СК РоссииАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© Фото : СК России
Автомобиль Следственного комитета России . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • 6 июля около 15:30 на реке Волга под Казанью 22-летняя женщина на гидроцикле наехала на трех людей, катающихся на сапбордах.
  • Один из пострадавших, 35-летний мужчина, предположительно, утонул.
  • Проводятся доследственная проверка и прокурорская проверка по факту происшествия.
КАЗАНЬ, 6 июл – РИА Новости. Девушка на гидроцикле наехала на трех сапбордистов на Волге под Казанью, один из них пропал без вести, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
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"Предварительно, 6 июля около 15.30 в акватории реки Волга в Зеленодольском районе у поселка Октябрьский вблизи СНТ "Щурячье" 22-летняя женщина, не имеющая права на управление речным транспортом, управляя гидроциклом, совершила наезд на трех людей, катающихся на сапбордах", - говорится в сообщении.

В результате происшествия, по данным ведомства, люди с сапборда упали в воду, один из них - 35-летний мужчина, предположительно, утонул.
Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России проводится доследственная проверка по статье 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном), выясняются причины и обстоятельства происшествия.
Татарская транспортная прокуратура также проверяет обстоятельства происшествия.
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ПроисшествияРоссияКазаньЗеленодольский районСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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