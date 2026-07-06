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В Казани полиция проверяет информацию о драке между девушками на концерте - РИА Новости, 06.07.2026
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16:54 06.07.2026
В Казани полиция проверяет информацию о драке между девушками на концерте

В Казани полиция выясняет обстоятельства драки девушек на концерте

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкНашивка на рукаве сотрудника полиции
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Нашивка на рукаве сотрудника полиции. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Полиция Казани проверяет информацию о драке между девушками на одном из концертов.
  • В местных Telegram-каналах сообщалось, что на концерте в Казани фанатки устроили массовую драку, в ходе которой у одной из девушек вырвали клок волос.
  • В УМВД по Казани сообщили, что видеозапись драки была выявлена в ходе мониторинга соцсетей и мессенджеров, а с заявлениями в полицию по данному поводу никто не обращался.
КАЗАНЬ, 6 июл – РИА Новости. Полиция Казани проверяет информацию о драке между девушками на одном из концертов, сообщили РИА Новости в управлении МВД России по городу.
Ранее в местных Telegram-каналах были опубликованы сообщения о том, что на концерте в Казани фанатки устроили массовую драку, в ходе которой у одной из девушек вырвали клок волос. Как рассказали участницы конфликта, он начался с замечания одной из девушек по поводу грубого поведения фанаток из другой компании. Потасовку разняла охрана заведения.
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На опубликованном видео одна из девушек дерется сразу с несколькими оппонентками, мужчины пытаются разнять их. Одна из девушек садится на пол, держась за голову.
В УМВД по Казани сообщили, что видеозапись была выявлена в ходе мониторинга соцсетей и мессенджеров. С заявлениями в полицию по данному поводу никто не обращался.
"По данному факту в отделе полиции № 8 "Горки" УМВД России по Казани проводится проверка", - сказал представитель УМВД.
По его словам, по итогам проверки будет принято процессуальное решение в соответствии с законодательством.
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ПроисшествияКазаньМинистерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
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