В Казани полиция проверяет информацию о драке между девушками на концерте

Краткий пересказ от РИА ИИ Полиция Казани проверяет информацию о драке между девушками на одном из концертов.

В местных Telegram-каналах сообщалось, что на концерте в Казани фанатки устроили массовую драку, в ходе которой у одной из девушек вырвали клок волос.

В УМВД по Казани сообщили, что видеозапись драки была выявлена в ходе мониторинга соцсетей и мессенджеров, а с заявлениями в полицию по данному поводу никто не обращался.

КАЗАНЬ, 6 июл – РИА Новости. Полиция Казани проверяет информацию о драке между девушками на одном из концертов, сообщили РИА Новости в управлении МВД России по городу.

Ранее в местных Telegram-каналах были опубликованы сообщения о том, что на концерте в Казани фанатки устроили массовую драку, в ходе которой у одной из девушек вырвали клок волос. Как рассказали участницы конфликта, он начался с замечания одной из девушек по поводу грубого поведения фанаток из другой компании. Потасовку разняла охрана заведения.

На опубликованном видео одна из девушек дерется сразу с несколькими оппонентками, мужчины пытаются разнять их. Одна из девушек садится на пол, держась за голову.

В УМВД по Казани сообщили, что видеозапись была выявлена в ходе мониторинга соцсетей и мессенджеров. С заявлениями в полицию по данному поводу никто не обращался.

"По данному факту в отделе полиции № 8 "Горки" У МВД России по Казани проводится проверка", - сказал представитель УМВД.