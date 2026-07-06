В "Максе" появился каталог цифровых сервисов Подмосковья

Краткий пересказ от РИА ИИ На платформе "Макс" появился каталог цифровых сервисов Московской области.

В боте "Цифровые сервисы МО" можно найти более 100 региональных ресурсов, и их список будет пополняться.

Сервисы сгруппированы по сферам: здоровье, образование, спорт и досуг, госуслуги и другие, также собраны официальные региональные и муниципальные каналы.

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Каталог цифровых сервисов Московской области появился на платформе "Макс", теперь в боте можно найти более 100 региональных ресурсов, сообщили в министерстве государственного управления, информационных технологий и связи региона.

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"В мессенджере "Макс" появился каталог цифровых сервисов Московской области . Теперь жители Подмосковья могут через бот в мессенджере "Макс" перейти в нужный цифровой сервис", – сказали в ведомстве.

Там отметили, что уже сейчас в боте "Цифровые сервисы МО" можно найти более 100 региональных ресурсов, и их список будет пополняться. Сервисы сгруппированы по сферам: здоровье, образование, спорт и досуг, госуслуги и другие.