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В "Максе" появился каталог цифровых сервисов Подмосковья - РИА Новости, 06.07.2026
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12:28 06.07.2026
В "Максе" появился каталог цифровых сервисов Подмосковья

В боте "Макса" появился каталог цифровых сервисов Подмосковья

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкСтенд цифровой платформы "Макс"
Стенд цифровой платформы Макс - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Максим Блинов
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Стенд цифровой платформы "Макс". Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • На платформе "Макс" появился каталог цифровых сервисов Московской области.
  • В боте "Цифровые сервисы МО" можно найти более 100 региональных ресурсов, и их список будет пополняться.
  • Сервисы сгруппированы по сферам: здоровье, образование, спорт и досуг, госуслуги и другие, также собраны официальные региональные и муниципальные каналы.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Каталог цифровых сервисов Московской области появился на платформе "Макс", теперь в боте можно найти более 100 региональных ресурсов, сообщили в министерстве государственного управления, информационных технологий и связи региона.
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"В мессенджере "Макс" появился каталог цифровых сервисов Московской области. Теперь жители Подмосковья могут через бот в мессенджере "Макс" перейти в нужный цифровой сервис", – сказали в ведомстве.
Там отметили, что уже сейчас в боте "Цифровые сервисы МО" можно найти более 100 региональных ресурсов, и их список будет пополняться. Сервисы сгруппированы по сферам: здоровье, образование, спорт и досуг, госуслуги и другие.
В боте, уточнили в министерстве, также собраны официальные региональные и муниципальные каналы, в том числе каналы губернатора, региональных министерств, глав муниципалитетов и другие.
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