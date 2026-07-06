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В Калининграде рассказали о состоянии девочки, сбитой водителем на тротуаре - РИА Новости, 06.07.2026
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12:03 06.07.2026
В Калининграде рассказали о состоянии девочки, сбитой водителем на тротуаре

Девочка, сбитая пьяным водителем на тротуаре в Калининграде, все еще в коме

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСкорая помощь
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Годовалая девочка, сбитая пьяным водителем на тротуаре в Калининграде вместе с мамой и братом, находится в тяжелом состоянии в коме.
  • Мама детей в удовлетворительном состоянии, она госпитализирована в нейрохирургию с легкой черепно-мозговой травмой.
  • В отношении водителя, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, возбуждено уголовное дело.
КАЛИНИНГРАД, 6 июл – РИА Новости. Годовалая девочка, сбитая пьяным водителем на тротуаре в Калининграде вместе с мамой и братом, находится в тяжелом состоянии в коме, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.
"Девочка в тяжелом состоянии, все еще в коме", - сказали в пресс-службе.
Утром в понедельник в минздраве уточнили РИА Новости, что мама детей в удовлетворительном состоянии. Она госпитализирована в нейрохирургию с легкой черепно-мозговой травмой.
В воскресенье 36-летний водитель автомобиля Merсedes, находясь в состоянии опьянения, в Калининграде не справился с управлением и выехал на тротуар, где совершил наезд на женщину с двумя детьми. Трехлетний мальчик умер до прибытия скорой помощи. Водитель был задержан и доставлен в отдел полиции. В региональном УМВД подтвердили, что он находился в состоянии алкогольного опьянения (0,6мг/л).
В отношении водителя возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 264 УК РФ (управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость).
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