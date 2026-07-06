Сбитая в Калининграде женщина находится в удовлетворительном состоянии

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Женщина, сбитая на тротуаре в Калининграде вместе с двумя детьми, находится в больнице.
- Ее состояние удовлетворительное, она госпитализирована в нейрохирургию с легкой черепно-мозговой травмой.
КАЛИНИНГРАД, 6 июл – РИА Новости. Женщина, сбитая на тротуаре в Калининграде вместе с двумя детьми, находится в больнице в удовлетворительном состоянии, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального минздрава.
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"Состояние мамы удовлетворительное. Госпитализирована в нейрохирургию с легкой черепно-мозговой травмой", - сказали в пресс-службе.
В воскресенье в Калиниграде 36-летний водитель автомобиля Merсedes, находясь в состоянии опьянения, выехал на тротуар, где совершил наезд на женщину с двумя детьми. Как уточняли РИА Новости в минздраве области, годовалая девочка находится в коме на аппарате ИВЛ. Трехлетний мальчик умер до прибытия скорой помощи.
В отношении водителя возбуждено уголовное дело. Выяснилось, что его неоднократно задерживали за вождение в нетрезвом виде.