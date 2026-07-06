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Сбивший женщину с детьми в Калининграде водитель уже попадался пьяным - РИА Новости, 06.07.2026
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11:31 06.07.2026
Сбивший женщину с детьми в Калининграде водитель уже попадался пьяным

Сбивший женщину с детьми в Калининграде водитель уже попадался пьяным за рулем

© Фото : Прокуратура Калининградской области/MAXНа месте ДТП в Калининграде
На месте ДТП в Калининграде - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© Фото : Прокуратура Калининградской области/MAX
На месте ДТП в Калининграде
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Калининграде 36-летний водитель автомобиля Mercedes в состоянии опьянения выехал на тротуар и сбил женщину с двумя детьми.
  • Годовалая девочка находится в коме на аппарате ИВЛ, мать в стабильном состоянии с ушибами и травмой головы, трехлетний мальчик погиб.
КАЛИНИНГРАД, 6 июл – РИА Новости. Водитель, сбивший на тротуаре в Калининграде женщину с двумя детьми, неоднократно привлекался за "пьяное" вождение, сообщила пресс-служба областного УМВД.
В воскресенье 36-летний водитель автомобиля Merсedes, находясь в состоянии опьянения, в Калининграде не справился с управлением и выехал на тротуар, где совершил наезд на женщину с двумя детьми. Как сообщили РИА Новости в минздраве области, годовалая девочка находится в коме на аппарате ИВЛ. Мать с ушибами и травмой головы в стабильном состоянии. Трехлетний мальчик умер до прибытия скорой помощи. В отношении водителя возбуждено уголовное дело, он помещен в изолятор временного содержания.
"Установлено, что ранее водитель привлекался к ответственности за вождение в пьяном виде и лишался права управления транспортным средством", - говорится в сообщении областного УМВД на платформе "Макс".
Уточняется, что в 2016 году в отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по статье 264.1 УК РФ (Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость). В июле 2025 года он так же привлекался к административной ответственности по части 2 статьи 12.26 КоАП РФ (Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения). Суд оштрафовал его на 45 тысяч рублей.
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