Юрист объяснил, как защититься от мошенников, взломавших аккаунт Госуслуг

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Россиянам необходимо заблокировать банковские карты и заменить пароль от "Госуслуг", если его заполучили мошенники, рассказал РИА Новости кандидат юридических наук, директор колледжа ВГУЮ Владимир Кондратьев.

Он уточнил, что в противном случае у мошенника может появиться доступ к электронной подписи.