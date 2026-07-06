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Юрист объяснил, как защититься от мошенников, взломавших аккаунт Госуслуг - РИА Новости, 06.07.2026
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07:47 06.07.2026
Юрист объяснил, как защититься от мошенников, взломавших аккаунт Госуслуг

Кондратьев: при взломе аккаунта Госуслуг нужно заблокировать банковские карты

© РИА Новости / Александр КряжевСправочно-информационный интернет-портал Госуслуги
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Александр Кряжев
Справочно-информационный интернет-портал Госуслуги. Архивное фото
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МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Россиянам необходимо заблокировать банковские карты и заменить пароль от "Госуслуг", если его заполучили мошенники, рассказал РИА Новости кандидат юридических наук, директор колледжа ВГУЮ Владимир Кондратьев.
"Если мошенники заполучили ваш пароль от "Госуслуг", то необходимо сразу принять меры к блокировке всех банковских карт, счетов, а также попытаться сменить пароль на самом сервисе и других ресурсах", - рассказал Кондратьев.
Он уточнил, что в противном случае у мошенника может появиться доступ к электронной подписи.
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