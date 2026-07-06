В Ярославле перекрыли движение в сторону Москвы из-за атаки БПЛА

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыто на фоне атаки БПЛА, сообщил губернатор Михаил Евраев.

Губернатор посоветовал воздержаться от поездок в указанном направлении и его окрестностей либо выбирать маршрут, минуя этот участок.