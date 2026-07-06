В Ярославле перекрыли движение в сторону Москвы из-за атаки БПЛА

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Ярославская область подвергается атаке украинских БПЛА.
- На выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыто движение транспорта.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы перекрыто на фоне атаки БПЛА, сообщил губернатор Михаил Евраев.
Губернатор посоветовал воздержаться от поездок в указанном направлении и его окрестностей либо выбирать маршрут, минуя этот участок.
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22 июня 2022, 17:18