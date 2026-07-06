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На Ямале ввели режим беспилотной опасности - РИА Новости, 06.07.2026
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15:08 06.07.2026

На Ямале ввели режим беспилотной опасности

© РИА Новости / Сергей Мирный | Перейти в медиабанкБоевая работа ПВО
Боевая работа ПВО - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Сергей Мирный
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ямало-Ненецком автономном округе ввели режим беспилотной опасности.
  • Власти призывают жителей сохранять спокойствие, оставаться в помещениях и держаться подальше от окон.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 июл – РИА Новости. Режим беспилотной опасности ввели в Ямало-Ненецком автономном округе, сообщила пресс-служба правительства региона.
"На Ямале… объявлена беспилотная опасность. Призываем всех сохранять спокойствие, оставаться в помещениях, держаться подальше от окон", – говорится в сообщении ведомства в канале на платформе "Макс".
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