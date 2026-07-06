Военные Израиля задержали десятки граждан, пытавшихся попасть в Сирию

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Военные Израиля задержали несколько десятков граждан, пытавшихся пересечь границу с Сирией.
- Задержанных передали израильской полиции, а в ЦАХАЛ напомнили об уголовной ответственности за пересечение границы с Сирией.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Военные Израиля задержали несколько десятков граждан, пытавшихся пересечь границу с Сирией, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Десятки израильских граждан попытались пересечь границу и попасть на территорию Сирии. Солдаты ЦАХАЛ были отправлены на место, где они пресекли попытки граждан перейти границу и задержали их", - говорится в сообщении в Telegram-канале ЦАХАЛ.
Как уточнили военные, задержанные были переданы израильской полиции.
В ЦАХАЛ осудили инцидент и напомнили об уголовной ответственности за пересечение границы с Сирией.