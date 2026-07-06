Военные Израиля задержали десятки граждан, пытавшихся попасть в Сирию

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Военные Израиля задержали несколько десятков граждан, пытавшихся пересечь границу с Сирией, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Как уточнили военные, задержанные были переданы израильской полиции.

В ЦАХАЛ осудили инцидент и напомнили об уголовной ответственности за пересечение границы с Сирией.