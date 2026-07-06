Рейтинг@Mail.ru
Военные Израиля задержали десятки граждан, пытавшихся попасть в Сирию - РИА Новости, 06.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:37 06.07.2026
Военные Израиля задержали десятки граждан, пытавшихся попасть в Сирию

ЦАХАЛ задержала несколько десятков человек, пытавшихся пересечь границу с Сирией

© AP Photo / Nasser IshtayehИзраильские военные
Израильские военные - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© AP Photo / Nasser Ishtayeh
Израильские военные. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Военные Израиля задержали несколько десятков граждан, пытавшихся пересечь границу с Сирией.
  • Задержанных передали израильской полиции, а в ЦАХАЛ напомнили об уголовной ответственности за пересечение границы с Сирией.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Военные Израиля задержали несколько десятков граждан, пытавшихся пересечь границу с Сирией, сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ).
"Десятки израильских граждан попытались пересечь границу и попасть на территорию Сирии. Солдаты ЦАХАЛ были отправлены на место, где они пресекли попытки граждан перейти границу и задержали их", - говорится в сообщении в Telegram-канале ЦАХАЛ.
Как уточнили военные, задержанные были переданы израильской полиции.
В ЦАХАЛ осудили инцидент и напомнили об уголовной ответственности за пересечение границы с Сирией.
Израильские танки недалеко от границы между Израилем и Ливаном - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
Армия Израиля заявила об ударе по группе бойцов "Хезболлах" на юге Ливана
00:29
 
В миреСирияИзраиль
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала