Армия Израиля заявила об ударе по группе бойцов "Хезболлах" на юге Ливана

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Армия обороны Израиля заявила о нанесении удара по группе бойцов шиитского движения «Хезболлах».
- Бойцы «Хезболлах» были обнаружены в районе Аль-Укайда на юге Ливана, рядом с зоной безопасности Израиля.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении удара по группе бойцов шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана.
"ЦАХАЛ нанес точечный удар (по бойцам "Хезболлах" - ред.)", - говорится в сообщении в Telegram-канале израильской армии.
В конце июня представители Ливана и Израиля подписали в Вашингтоне рамочное соглашение при посредничестве США об урегулировании конфликта. Соглашение среди прочего предусматривает сохранение за Израилем зоны безопасности на юге Ливана и, как утверждает израильская сторона, полное разоружение "Хезболлах" в Ливане.