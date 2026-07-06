Армия Израиля заявила об ударе по группе бойцов "Хезболлах" на юге Ливана

В конце июня представители Ливана и Израиля подписали в Вашингтоне рамочное соглашение при посредничестве США об урегулировании конфликта. Соглашение среди прочего предусматривает сохранение за Израилем зоны безопасности на юге Ливана и, как утверждает израильская сторона, полное разоружение "Хезболлах" в Ливане.