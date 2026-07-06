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Армия Израиля заявила об ударе по группе бойцов "Хезболлах" на юге Ливана - РИА Новости, 06.07.2026
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00:29 06.07.2026
Армия Израиля заявила об ударе по группе бойцов "Хезболлах" на юге Ливана

ЦАХАЛ заявила об ударе по группе бойцов "Хезболлах" на юге Ливана

© AP Photo / Baz RatnerИзраильские танки недалеко от границы между Израилем и Ливаном
Израильские танки недалеко от границы между Израилем и Ливаном - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© AP Photo / Baz Ratner
Израильские танки недалеко от границы между Израилем и Ливаном. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Армия обороны Израиля заявила о нанесении удара по группе бойцов шиитского движения «Хезболлах».
  • Бойцы «Хезболлах» были обнаружены в районе Аль-Укайда на юге Ливана, рядом с зоной безопасности Израиля.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о нанесении удара по группе бойцов шиитского движения "Хезболлах" на юге Ливана.
По информации ЦАХАЛ, израильские военные засекли группу бойцов "Хезболлах" в районе Аль-Укайда на юге Ливана, рядом с зоной безопасности Израиля.
"ЦАХАЛ нанес точечный удар (по бойцам "Хезболлах" - ред.)", - говорится в сообщении в Telegram-канале израильской армии.
В конце июня представители Ливана и Израиля подписали в Вашингтоне рамочное соглашение при посредничестве США об урегулировании конфликта. Соглашение среди прочего предусматривает сохранение за Израилем зоны безопасности на юге Ливана и, как утверждает израильская сторона, полное разоружение "Хезболлах" в Ливане.
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