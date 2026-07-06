Суд вынес запреты организатору сплава по Иркуту, где течением унесло людей

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Предпринимателю, организовавшему сплав по Иркуту, в ходе которого унесло мальчика и двух мужчин, суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий.
- Установлено, что водная экскурсия в виде сплава по реке Иркут на рафтах относится к 1-й категории сложности, на такой сплав могут допускаться несовершеннолетние не младше 12 лет.
- Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
ИРКУТСК, 6 июл - РИА Новости. Предпринимателю, организовавшему сплав по Иркуту, во время которого течением унесло мальчика и двух мужчин, попытавшихся его спасти, суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий, сообщает Иркутская областная прокуратура.
По данным СК, индивидуальный предприниматель организовал сплав на рафтах по реке Иркут от села Шаманка до села Введенщина для группы туристов из 172 человек, в которую также входили дети-инвалиды. Когда туристы остановилась на острове, расположенном в пределах русла реки Иркут, четырехлетний мальчик, сняв спасательный жилет, зашел в реку. На помощь ребенку бросились двое мужчин, однако вытащить его из воды им не удалось. Поиски продолжаются. Возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
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"Суд избрал мужчине меру пресечения в виде запрета определенных действий на срок до 3 сентября 2026 года", - говорится в сообщении.
Следствием установлено, что водная экскурсия в виде сплава по реке Иркут на рафтах относится к 1-й категории сложности. На такой сплав могут допускаться несовершеннолетние не младше 12 лет. Кроме того, на туристическом маршруте инструктор-проводник должен был контролировать соблюдение туристами требований личной безопасности.
Прокуратура контролирует расследование уголовного дела.