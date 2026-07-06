Суд вынес запреты организатору сплава по Иркуту, где течением унесло людей

ИРКУТСК, 6 июл - РИА Новости. Предпринимателю, организовавшему сплав по Иркуту, во время которого течением унесло мальчика и двух мужчин, попытавшихся его спасти, суд избрал меру пресечения в виде запрета определенных действий, сообщает Иркутская областная прокуратура.

"Суд избрал мужчине меру пресечения в виде запрета определенных действий на срок до 3 сентября 2026 года", - говорится в сообщении.

Следствием установлено, что водная экскурсия в виде сплава по реке Иркут на рафтах относится к 1-й категории сложности. На такой сплав могут допускаться несовершеннолетние не младше 12 лет. Кроме того, на туристическом маршруте инструктор-проводник должен был контролировать соблюдение туристами требований личной безопасности.