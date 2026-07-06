В Госдуме объяснил перенос срока введения дифференцированной ипотеки

Краткий пересказ от РИА ИИ Срок введения дифференцированной ставки семейной ипотеки перенесен из-за продолжающихся обсуждений параметров в правительстве.

Решение о новых условиях выдачи семейной ипотеки планируется принять не ранее 1 октября 2026 года.

Существуют две точки зрения на возможные нововведения: сохранение действующих правил и введение дифференцированных ставок в зависимости от количества детей.

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Срок введения дифференцированной ставки семейной ипотеки был перенесен, потому что в правительстве все еще идут обсуждения по поводу параметров, сообщил в беседе с РИА Новости глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Ранее в июне Аксаков в разговоре с РИА Новости выражал надежду, что новые условия выдачи семейной ипотеки по дифференцированной ставке вступят в силу с 1 июля. Позднее вице-премьер РФ Марат Хуснуллин объявил, что правила выдачи семейной ипотеки с 1 июля не изменятся, а правительство продолжит прорабатывать варианты. Решение теперь планируется принять не ранее 1 октября 2026 года, уточняли в Минфине.

"Перенесли, потому что споры в правительстве идут. Правительство, Центральный Банк участвуют в этих дискуссиях. Ну и, очевидно, не договорились о параметрах", - сказал он.

По словам Аксакова, есть две точки зрения на возможные нововведения.

"Позиция одного министерства одна... сохранить действующие правила, ну и стимулировать в том числе приобретение жилья... активизируется население, особенно те, кто имеет одного ребенка, быстрее начинают приобретать жилье, для того, чтобы успеть до внедрения новых программ", - продолжил Аксаков.

Также он отметил, что есть и другая позиция. Она заключается в том, что ипотечная система, которая сейчас работает, не стимулирует рождаемость.

"То есть родился один ребенок, а дальше уже льгот нет. Поэтому предлагают дифференцированные ставки в зависимости от количества детей, я поддерживаю этот подход", - пояснил депутат.

Аксаков при этом выразил надежду, что осенью удастся договориться о новых параметрах.