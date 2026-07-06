Челябинская область заключит более 40 соглашений на "Иннопроме-2026"

ЧЕЛЯБИНСК, 6 июл - РИА Новости. Челябинская область планирует заключить более 40 соглашений на международной промышленной выставке "Иннопром-2026" в Екатеринбурге, большинство из них будет связано с современными высокотехнологичными производствами, сообщила пресс-служба губернатора и правительства региона.

« "Челябинская область начала активную работу на международной промышленной выставке "Иннопром-2026". В первый день деловой программы регион представил на своем стенде передовые разработки южноуральских предприятий и вузов, проведена серия встреч, подписан ряд соглашений, направленных на реализацию новых инвестиционных проектов. Всего в рамках "Иннопром-2026" Челябинская область планирует заключить более 40 соглашений", - говорится в сообщении.

По словам главы региона Алексея Текслера , в рамках выставки уже подписан ряд соглашений с инвесторами и партнерами, определены новые резиденты особой экономической зоны, ведется работа по запуску новых инвестиционных проектов. Глава региона подчеркнул, что большинство представленных и обсуждаемых на площадке проектов связаны с современными высокотехнологичными производствами, в том числе с роботизацией и автоматизацией.

В этом году стенд Челябинской области делает акцент на ключевых направлениях технологического развития региона — промышленной робототехнике, беспилотных системах в машиностроении, экологических решениях, экономике замкнутого цикла, переработке, а также разработках в сфере приборостроения, отметил губернатор. Кроме того, на площадке представлены совместные научно-практические проекты ведущих южноуральских вузов и индустриальных партнеров.

Стенд Челябинской области посетил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. "В рамках обхода стенда Челябинской области председатель правительства Российской Федерации Михаил Владимирович Мишустин вместе с председателями правительств других стран ознакомился с нашими ключевыми разработками, прежде всего в сфере робототехники. Сегодня здесь представлена вся линейка продукции завода "Русский робот" — роботы второго поколения грузоподъемностью 120 и 160 килограммов, которые, кстати, участвуют в сборке робота; модели грузоподъемностью 6 и 20 килограммов; образовательные роботы для школ, колледжей и системы дополнительного образования, а также дельта-робот для различных производственных задач", - цитирует пресс-служба слова Текслера.

Он отметил, что также регион представил беспилотную технику: беспилотные бульдозер ДСТ-Урал и грузовик АМТ, которые вызвали интерес у представителей правительства и участников обхода.

"Иннопром" — это витрина самых современных технологических решений, которые разрабатываются в нашем регионе, и одновременно важная площадка для заключения новых соглашений о сотрудничестве с инвесторами, которые выбирают Челябинскую область для реализации своих проектов", — отметил Текслер.

Мишустин подчеркнул, что одним из значимых факторов дальнейшего роста становится промышленная трансформация. "Основным драйвером ее выступают, конечно же, прорывные цифровые технологии и решения. Они размывают привычные границы между отраслями, способствуют появлению единых сквозных бизнес-процессов, которые управляют всеми этапами вывода товаров на рынок – от проектирования до реализации уже конечных изделий. И здесь важно действовать на опережение. Больше усилий уделять построению гибких производственных линий – с внедрением автоматизированных систем, применением преимуществ искусственного интеллекта. Такие новации находят воплощение в девяти национальных проектах технологического лидерства, которые были запущены в ключевых отраслях экономики", – цитирует пресс-служба слова премьер-министра с выступления на стратегической сессии "Индустрия 360: производство без границ".

Также, по данным правительства региона, в рамках выставки правительство Челябинской области и компания ROBO (российский разработчик и производитель автономных роботов для клининга) заключили соглашение о взаимодействии и сотрудничестве в реализации проекта по локализации производства сервисных роботов на территории региона. Документ подписали Текслер и директор по развитию и сооснователь ООО "Робо" Алексей Камынин.

Проект компании предусматривает создание на Южном Урале российского центра разработки, сборки, испытаний, сервисного сопровождения и поэтапной локализации роботизированных комплексов автономной уборки ROBO. Общий объем инвестиций составляет 120 миллионов рублей, срок реализации проекта – до 2031 года, отмечается в сообщении.