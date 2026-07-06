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В Екатеринбурге открылась международная выставка “Иннопром” - РИА Новости, 06.07.2026
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16:44 06.07.2026
В Екатеринбурге открылась международная выставка “Иннопром”
Международная промышленная выставка “Иннопром-2026” открылась в Екатеринбурге. В работе форума примет участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин, который выступит на главной стратегической сессии и проведет встречи с главами правительств стран ЕАЭС
2026-07-06T16:44:00+03:00
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В Екатеринбурге открылась международная выставка “Иннопром”

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Международная промышленная выставка “Иннопром-2026” открылась в Екатеринбурге. В работе форума примет участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин, который выступит на главной стратегической сессии и проведет встречи с главами правительств стран ЕАЭС
 
ЕкатеринбургРоссияМихаил МишустинЕвразийский экономический союзВидео
 
 
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