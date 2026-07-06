Глава МИД Британии сравнила нерегулируемый ИИ с ударом по Хиросиме

Краткий пересказ от РИА ИИ Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер сравнила нерегулируемый искусственный интеллект с бомбардировкой Хиросимы.

Она призвала к достижению международного консенсуса в отношении принципов безопасности при использовании ИИ.

Министр считает, что ИИ может стать величайшей проблемой безопасности в грядущем десятилетии.

ЛОНДОН, 6 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер сравнила нерегулируемый искусственный интеллект с бомбардировкой Хиросимы и призвала к достижению международного консенсуса в отношении принципов безопасности при использовании ИИ.

В статье, написанной для аналитического центра Chatham House (организация, деятельность которого признана нежелательной), Купер отметила, что в прошлом странам удалось использовать ядерную энергетику только благодаря согласованным принципам и обязательствам в области безопасности.

« "При этом между мировыми державами нет таких же согласованных принципов в отношении ИИ. Что касается ядерной энергии, международное соглашение было достигнуто только после того, как мир увидел ужасающую мощь новой технологии в Хиросиме и задался вопросом, что произойдет, если она попадет не в те руки. Мы не можем позволить себе ждать создания эквивалента Хиросимы в области ИИ", - заявила Купер.

По мнению министра, ИИ может стать величайшей проблемой безопасности в грядущем десятилетии. Она призвала США, Китай и другие державы, обладающие технологиями искусственного интеллекта, работать вместе над достижением консенсуса.