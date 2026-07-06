Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Британии сравнила нерегулируемый ИИ с ударом по Хиросиме - РИА Новости, 06.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:42 06.07.2026
Глава МИД Британии сравнила нерегулируемый ИИ с ударом по Хиросиме

Глава МИД Британии Купер сравнила нерегулируемый ИИ с бомбардировкой Хиросимы

© РИА Новости/Сгенерировано ИИИскусственный интеллект
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости/Сгенерировано ИИ
Искусственный интеллект. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер сравнила нерегулируемый искусственный интеллект с бомбардировкой Хиросимы.
  • Она призвала к достижению международного консенсуса в отношении принципов безопасности при использовании ИИ.
  • Министр считает, что ИИ может стать величайшей проблемой безопасности в грядущем десятилетии.
ЛОНДОН, 6 июл - РИА Новости. Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер сравнила нерегулируемый искусственный интеллект с бомбардировкой Хиросимы и призвала к достижению международного консенсуса в отношении принципов безопасности при использовании ИИ.
В статье, написанной для аналитического центра Chatham House (организация, деятельность которого признана нежелательной), Купер отметила, что в прошлом странам удалось использовать ядерную энергетику только благодаря согласованным принципам и обязательствам в области безопасности.
«
"При этом между мировыми державами нет таких же согласованных принципов в отношении ИИ. Что касается ядерной энергии, международное соглашение было достигнуто только после того, как мир увидел ужасающую мощь новой технологии в Хиросиме и задался вопросом, что произойдет, если она попадет не в те руки. Мы не можем позволить себе ждать создания эквивалента Хиросимы в области ИИ", - заявила Купер.
По мнению министра, ИИ может стать величайшей проблемой безопасности в грядущем десятилетии. Она призвала США, Китай и другие державы, обладающие технологиями искусственного интеллекта, работать вместе над достижением консенсуса.
"Великобритания имеет все шансы возглавить эту дискуссию. Мы являемся третьей по уровню развития ИИ страной после США и Китая, а также лидером в области ИИ-безопасности", - утверждает она.
Искусственный интеллект - РИА Новости, 1920, 19.05.2026
Эксперт раскрыла опасность искусственного интеллекта для психики
19 мая, 01:46
 
В миреХиросима (префектура)СШАКитайChatham HouseИскусственный интеллект (ИИ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала