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"Яндекс Маркет" не планирует вводить маркировку ИИ-контента - РИА Новости, 06.07.2026
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17:00 06.07.2026
"Яндекс Маркет" не планирует вводить маркировку ИИ-контента

"Яндекс Маркет" не планирует отмечать контент, сгенерированный ИИ

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЛогистический центр "Яндекс.Маркет"
Логистический центр Яндекс.Маркет - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Логистический центр "Яндекс.Маркет" . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • «Яндекс Маркет» не планирует отмечать контент, сгенерированный искусственным интеллектом, в отзывах пользователей.
  • Платформа не пропускает сгенерированный ИИ контент при модерации и проводит многоступенчатую проверку отзывов перед публикацией, гарантируя их достоверность.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. "Яндекс Маркет" не планирует отмечать контент, сгенерированный искусственным интеллектом, в отзывах пользователей, поскольку платформа и так не пропускает его при модерации, сообщили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса.
"Если в процессе модерации выявляются признаки изменения смысла текста или использования сгенерированных изображений, такой контент может быть отклонен. Отдельной маркировки подобного контента пока не планируется", - рассказали в пресс-службе.
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Там отметили, что отзывы на "Яндекс Маркете" проходят многоступенчатую проверку перед публикацией. "Мы публикуем отзывы только от пользователей, которые реально приобрели товар, — это позволяет гарантировать достоверность информации", - добавили в маркетплейсе.
Ранее в понедельник в пресс-службе Wildberries сообщили, что маркетплейс тестирует отметки на контенте, созданном с помощью нейросетей в отзывах - система сама выявляет ИИ-фотографии от пользователей и маркирует их.
В начале июля в аппарате вице-премьера РФ Дмитрия Григоренко рассказали РИА Новости, что россияне, создающие ИИ-контент, смогут маркировать его в сервисах и соцсетях, но мера будет добровольной, положения предусмотрены в законопроекте о поддержке развития технологий ИИ в России. Документ был разработан правительством и внесен в Госдуму.
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