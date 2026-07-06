"Яндекс Маркет" не планирует вводить маркировку ИИ-контента

Краткий пересказ от РИА ИИ «Яндекс Маркет» не планирует отмечать контент, сгенерированный искусственным интеллектом, в отзывах пользователей.

Платформа не пропускает сгенерированный ИИ контент при модерации и проводит многоступенчатую проверку отзывов перед публикацией, гарантируя их достоверность.

МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. "Яндекс Маркет" не планирует отмечать контент, сгенерированный искусственным интеллектом, в отзывах пользователей, поскольку платформа и так не пропускает его при модерации, сообщили РИА Новости в пресс-службе маркетплейса.

"Если в процессе модерации выявляются признаки изменения смысла текста или использования сгенерированных изображений, такой контент может быть отклонен. Отдельной маркировки подобного контента пока не планируется", - рассказали в пресс-службе.

Там отметили, что отзывы на " Яндекс Маркете " проходят многоступенчатую проверку перед публикацией. "Мы публикуем отзывы только от пользователей, которые реально приобрели товар, — это позволяет гарантировать достоверность информации", - добавили в маркетплейсе.

Ранее в понедельник в пресс-службе Wildberries сообщили, что маркетплейс тестирует отметки на контенте, созданном с помощью нейросетей в отзывах - система сама выявляет ИИ-фотографии от пользователей и маркирует их.