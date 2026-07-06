МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Украинское командование для поиска и задержания уклонистов и дезертиров перебросило из Львова в Харьков радикалов 17-го центра спецназа военной полиции ВСУ, сообщили РИА Новости в силовых структурах.

Он подчеркнул, что командир данного подразделения подполковник Е. Новицкий ранее возглавлял один из заградительных отрядов ВСУ. Родственники мобилизованных уже обвиняли его в пытках отказников и дезертиров.

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.