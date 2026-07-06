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ВСУ перебросили в Харьков спецназ военной полиции - РИА Новости, 06.07.2026
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06:47 06.07.2026 (обновлено: 10:48 06.07.2026)
ВСУ перебросили в Харьков спецназ военной полиции

РИА Новости: ВСУ перебросили в Харьков военную полицию, чтобы искать дезертиров

© AP Photo / Andriy AndriyenkoУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© AP Photo / Andriy Andriyenko
Украинские военнослужащие
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинское командование перебросило радикалов 17-го центра спецназа военной полиции ВСУ из Львова в Харьков.
  • Задача переброшенных радикалов — поиск и задержание уклонистов и дезертиров.
МОСКВА, 6 июл - РИА Новости. Украинское командование для поиска и задержания уклонистов и дезертиров перебросило из Львова в Харьков радикалов 17-го центра спецназа военной полиции ВСУ, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
"Для поиска и задержания уклонистов и дезертиров командование ВСУ перебросило из Львова в Харьков националистов 17-го центра СпН военной полиции", - рассказал собеседник агентства.
Он подчеркнул, что командир данного подразделения подполковник Е. Новицкий ранее возглавлял один из заградительных отрядов ВСУ. Родственники мобилизованных уже обвиняли его в пытках отказников и дезертиров.
Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ, а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.
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